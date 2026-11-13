James Rodríguez descubrió detalle en su primer gol con Nacional: “Me mostraron hace 10 minutos”

James Rodríguez estrenó su cuenta goleadora en la semifinal (ida) de Atlético Nacional contra Once Caldas por la Copa BetPlay 2026. Sobre los minutos finales, el volante cucuteño recibió de pecho en el área y definió con la pierna zurda para vencer al arquero Joan Parra.

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A través de los medios oficiales del conjunto verdolaga, James dio sus primeras declaraciones sobre la anotación y expresó con orgullo su compromiso para conseguir títulos en 2026.

“Feliz. Siempre el primer gol cuando estás en un club es lindo y más con este club que es tan grande. Espero que vengan muchos más”, expresó.

James Rodríguez se enteró horas después que el gol ante Once Caldas había estado precedido de 21 toques antes de la definición. “Me mostraron justo hace 10 minutos. No pensé que habían sido tantos toques, eso quiere decir que hemos hecho cosas buenas. El partido fue bueno ante un equipo fuerte y el gol se da en consecuencia de lo que tú haces, lo que vienes haciendo y eso quiere decir que como equipo estamos construyendo algo lindo”, expresó.

No le trasnochan los goles

Toda la hinchada de Atlético Nacional estaba esperando que James marcara su primer gol; sin embargo, el volante cucuteño no presta atención a eso mientras se consigan los resultados colectivos.

“Yo tenía claro que el gol se iba a dar en un momento fuerte, en un momento que el equipo requería el gol. Justamente se dio en una semifinal, yo estaba tranquilo. Sentía que estaba jugando bien, que estaba ayudando al equipo y eso es lo más importante”, declaró.

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James admitió que no lo trasnocha “hacer goles” porque no es su función principal. “No me trasnocha mucho hacer muchos goles, solo quiero ayudar para que el equipo gane y la misión mía es poder ganar. Si el equipo gana, independientemente de quien meta goles, yo estaré feliz”.

James Rodríguez en el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Para muchos analistas, la clave del gol estuvo en el control de pecho tras el pase largo de William Tesillo. “Ya es algo que uno, de tanto que lo ha hecho entrenando, sale natural. En Bayern ya había hecho uno así también. Eso se tiene que entrenar también y creo que piensas en tres segundos para hacerlo rápido”, explicó.

James sonríe por las comparaciones entre este tanto y el recordado golazo de volea que le metió a Uruguay en el Mundial de Brasil-2014. “Ahí no hay tiempo de nada, estas concentrado en esa sola jugada. Creo que fue un lindo gol”, afirmó.

Su familia, en especial sus hijos Salomé y Samuel, se pusieron felices por este estreno en las redes. “Eso es algo lindo también, que ellos se sientan felices y más que son hinchas de este club”, finalizó.