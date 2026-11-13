Carlos Antonio Vélez opinó sobre el fallo del TAS y la derrota de América por Yhormar Hurtado

América de Cali perdió tres puntos por la demanda de Internacional de Bogotá ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). De acuerdo al veredicto, el cuadro escarlata cayó 3-0 en el escritorio por la alineación indebida de Yhormar Hurtado.

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La derrota pudo ser peor para América; sin embargo, el TAS rechazó la apelación de Independiente Santa Fe y dejó el resultado (0-0) que se dio dentro del campo de juego en el Estadio El Campín.

En ese orden de ideas, la tabla de posiciones quedó con los ‘Diablos Rojos’ en la tercera casilla y el Deportivo Cali como nuevo escolta de Atlético Nacional. Este fin de semana se definirá el ‘punto invisible’ y la composición de los grupos para la fase de cuadrangulares.

El análisis de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez se guardó su opinión al respecto para la columna de ‘Palabras Mayores’, emitida este viernes 13 de noviembre en RCN y Win Sports.

“Ayer, el TAS, se creía que era hoy pero fue ayer. El Inter se colgó tres, al América le quitan tres y Santa Fe se queda viendo un chispero. Si el objeto de la demanda era el mismo, ¿por qué se falla a favor de uno y no a favor del otro?“, preguntó.

Carlos Antonio explica que la razón, según sus averiguaciones, estuvo relacionada con los tiempos. “Un recurso se instaló cuando el jugador estaba habilitado y otro cuando no estaba habilitado. Claro, la respuesta tiene que ser diferente”, subrayó.

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El periodista considera que este hecho debe tener consecuencias en la Federación y Dimayor. “Hay un hecho que es cierto y es que se ha desnaturalizado la competencia. Cuando estas cosas pasan existe cierta deslegitimación y tiene alguien que pagar el precio político”, opinó.

“Los señores que trabajan en la comisión de disciplina, que tuvieron los fallos que tuvieron, y que precipitaron que esto llegara al TAS, esos señores tenían que haber renunciado anoche”, sentenció. “Su dignidad, que está a prueba de balas dicen, tendrían que ir con sus cartas y renunciar”.

Vélez insiste que esta comisión de disciplina “no puede seguir” como si nada. “El TAS ayer le dijo ‘usted se equivocó’ y cuando uno hace las cosas mal se tiene que largar. Por muy magistrado y muy importante que sea”, zanjó.

“Este es un golpe más al fútbol colombiano, de los tantos que hemos tenido. No puede mantenerse esa comisión de disciplina. Nadie está deslegitimando la condición humana o profesional de los señores, pero su actuación dentro de la comisión de disciplina quedó completamente devaluada”, concluyó.

Carlos Antonio finalizó diciendo que con la renuncia “del señor magistrado” a la comisión de disciplina, “quedaríamos todos con una claridad total, diáfana y es que lo que se dice de ustedes es cierto: que es gente impoluta”.