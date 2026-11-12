José Pékerman contó la verdad de su salida de la Selección Colombia: “Sí tenía diferencias”

José Pekerman, quien fue el director técnico de la selección Colombia entre enero de 2012 y septiembre de 2018, dio una serie de entrevistas en las que reveló varios detalles de su paso y salida de la tricolor tras el mundial de Rusia en 2018.

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El técnico argentino salió de Colombia luego de que el equipo que él dirigía llegara hasta los octavos de final de la cita mundialista y fuera eliminado por Inglaterra en penaltis.

Su última renovación fue firmada en 2014, luego de que Colombia tuviera su mejor participación en una copa del mundo tras llegar a cuartos de final. Las expectativas para Rusia eran altas, pues la selección contaba con algunos de sus mejores nombres en la convocatoria: James, Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Falcao.

José Pékerman (der.) dirige un partido de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, junto a Néstor Lorenzo. Foto: Luis Álvarez / Colprensa

Sin embargo, la selección llegó hasta octavos y fue eliminado por Inglaterra, siendo este el último partido de la tricolor con José Néstor Pekerman al mando. En su momento se especuló que su salida nació de diferencias, por lo que el técnico dijo:

“Sí tenía diferencias para poder quedarme, diferencias sustanciales, porque en realidad ya después de dos mundiales yo tenía presente que había cosas que cambiar. Como siempre, cada ciclo que empieza”, dijo el argentino.

Aun así, reconoció que esa no la reconoce como la razón de su salida y señaló que la tendencia de que salgan las personas de sus roles fue la que provocó su salida.

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Pékerman reveló que día a día evidenciaba esa tendencia, ya que tenía pendiente una reunión con las directivas para la renovación de su contrato y, cuando faltaban tres meses para que se venciera el documento que estaba vigente, no lo llamaron.

“No me llamaban. No había reunión. Entonces, en ese lapso generaron un ambiente. El público, la prensa y yo también estábamos inquietos. Soy de los que piensan que en la selección tú tienes que adelantarte. Yo ya quería estar trabajando”, dijo en la entrevista.

Cuando nunca se dio la reunión, pues entendió que era el momento de dar un paso al costado. El entrenador lo hizo en silencio y aseguró que esto lo hizo por afecto.

Además, Pékerman reconoció que se fue triste, porque no quería salir así de la Selección Colombia. Reconoció que estaba muy bien acomodado en el país con su familia, por lo que en definitiva, su deseo era continuar.