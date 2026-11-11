José Pékerman se desahogó y expuso mal que ronda a Colombia: “Basta de amenazas”

Uno de los técnicos más apreciados por el aficionado colombiano por lo dado a la Selección Colombia en el último tiempo es José Pékerman.

El argentino llevó a la Tricolor a dos mundiales consecutivos, además de haberlo dirigido a la mejor participación en la historia: los cuartos de final de Brasil 2014.

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Por diversos motivos la relación se rompió con la Federación Colombiana de Fútbol, haciendo que el estratega se fuera del cargo. Dicha determinación le costó años al equipo nacional, pasaron otros por el cargo de DT pero tuvo que regresar uno del proceso para ver nuevamente la luz.

Hoy día Néstor Lorenzo que era el asistente de José Pékerman es quien está a cargo. El más experimentado de vez en cuando emite conceptos, sin meterse en el trabajo de su colega y quien fue su ayudante.

“Basta de amenazas”

En una ronda de medios que hizo Pékerman en las últimas horas dejó varias reflexiones importantes.

Sin duda alguna la dada a Red+ Noticias fue de las más sonoras. Allí se desahogó cuando le preguntaron si era “obligación ganar la próxima Copa América”.

De entrada se extendió para pararse en la línea: “A mí me pone muy mal cuando empieza con la obligación.

¿Es obligación ganar la próxima Copa América? "Basta de amenazas", la respuesta de José Pékerman https://t.co/B2JQNekXzW — Diego Chiriví (@diegochirivi) November 11, 2026

”Creo que es súper normal estar con eso. O sea, todos queremos ser campeones, empezando por los jugadores, cuerpo técnico, los aficionados, o sea, todos queremos ser campeones”, reflexionó después.

El notorio malestar de don José era el de encasillar en una “obligación” el ser campeón: “Tenemos que entender muchas cosas. Cómo es el fútbol, cómo es el momento de los equipos. Eso de la obligación es un deseo que tenemos. La palabra suena como una amenaza y basta de amenazas, no se puede vivir siempre amenazados”, cuestionó.

Defensor de Lorenzo

Un día antes otro medio de comunicación como ESPN lo cuestionó sobre la nueva camada que estaba llegando de la mano de Néstor Lorenzo.

Para Pékerman fue también motivo de incomodidad que quisieran apurar a su exayudante a poner a jugar recién llegados, sin saber el contexto que transita la Tricolor.

“Se enojan porque para Lorenzo no lo pone todo el partido”, inició reclamando.

“¿Cómo desde afuera podés evaluar si ya están para jugar? Si lo estás haciendo bien o mal. ¿Cuándo dirigieron equipos? ¿Cuándo vivieron los entrenamientos?“, cuestionó a quienes exigen minutos a los jóvenes.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Se mantuvo fiel a pensar que acelerar de más no es necesario: “¿Cuándo los conocieron en su diálogo? ¿Cómo se sienten? para ver si están. ¿Quién cómo pueden hablar? No. Ya hay que ponerlos para ver. Son procesos de conocimiento”.

“Algo hay que cambiar. Pero no el cambio que buscan todos… Yo no me enojo cuando yo digo esto, miren que no me enojo con el periodista que habla y dice eso, ¿no? No me enojo, pues está bien, puede decir lo que piensa”, respetó las opiniones diversas.

“Ustedes pueden decir, pero también tienen que pensar la otra situación, que no tenemos la certeza y que corremos un gran riesgo”, expresó Pékerman.