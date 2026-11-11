Hassam reaccionó luego de que cuenta falsa de Deicy Jiménez lo siguiera en redes: “Cuidadito”

Las imágenes que muestran al expresidente Gustavo Petro besando a Deicy Jiménez se sumaron a las revelaciones que han surgido sobre el vínculo entre ambos y provocaron reacciones en diferentes sectores políticos. La grabación, que circuló ampliamente en redes sociales, puso nuevamente el foco sobre el exmandatario y generó cuestionamientos en torno a su vida personal.

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El episodio se conoció en medio de las declaraciones que Jiménez entregó a SEMANA, en las que denunció presuntos ofrecimientos de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante la administración de Petro. Sus afirmaciones han alimentado la controversia y abierto nuevos interrogantes sobre las circunstancias en las que se habrían presentado estos hechos.

En medio de todo el escándalo, Deicy Jiménez volvió a quedar en el foco mediático, luego de que se denunciara que había perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por ella para hablar de Gustavo Petro y de lo ocurrido en el ámbito político.

Recientemente, una de estas cuentas fue protagonista de un instante particular, debido a que Hassam, famoso humorista, dejó en evidencia que lo había seguido en X. El exintegrante de Sábados Felices mostró que el perfil interactuó con él, compartiendo un mensaje inesperado.

“Ahora sí me asusté”, escribió en el post, donde se ve una captura de pantalla de la red social.

En la postal se detalla que la descripción del perfil dice: “Donde hay un contrato, hay una historia. Donde hay un gobierno, hay oportunidades. Experta en gestión del cambio”.

No obstante, tras publicar dicho contenido, la cuenta falsa respondió el trino con un saludo, generando distintas reacciones de los usuarios.

“Hola, guapo”, dijo.

Hassam, con su estilo, reaccionó al mensaje y dejó unas palabras, tirando la pulla sobre los contratos y empleos que se habrían dado a cambio de encuentros sexuales.

“Cuidadito que yo no estoy dando empleos, niña. Besitos”, aseguró.