A Deicy Jiménez, la mujer que denunció a Gustavo Petro por los ‘sexocontratos’, la suplantaron en redes sociales

Desde que Deicy Jiménez- la mujer que denunció a Gustavo Petro porque sostuvieron una relación amorosa durante varios años y él le pagó a través de contratos del Estado-le puso la cara al país, sus opositores no han dejado de suplantarla en redes sociales.

Este martes, 10 de noviembre, la mujer encendió nuevamente las alarmas porque en la red social X apareció una cuenta con su nombre y apellido, además de su fotografía, y desde allí se escribieron varios mensajes explosivos y con gruesas palabras contra el expresidente Petro.

Jiménez aclaró que esa cuenta no era real.

“Esta es mi única cuenta oficial. No tengo otras redes sociales. ¡Las demás cuentas son falsas!“, escribió la joven en su cuenta de Instagram, la oficial.

Recientemente la mujer reportó una cuenta en Facebook que tampoco le correspondía y desde donde aparecían publicaciones contra el exprimer mandatario.

La cuenta falsa de Facebook que denunció la propia mujer acumuló miles de interacciones y de seguidores.

Además, publicó videos y fotos creadas con inteligencia artificial en los que falsamente aparecen la mujer y Gustavo Petro. La cuenta publicó recientemente una foto de Jiménez con el expresidente y una foto de ella comprando un carro.

El hallazgo de los perfiles falsos cobra relevancia debido a que Jiménez ha utilizado sus canales oficiales para publicar material probatorio sobre sus denuncias.Desde allí publicó uno de los videos íntimos con el político de izquierda con el que le demostró a sus críticos que tiene pruebas que confirman que sí sostuvo un romance con Gustavo Petro.

Las autoridades indagan si la creación de esta cuenta busca confundir a la opinión pública, implantar evidencia apócrifa y desviar las pesquisas judiciales en curso.

De hecho, la creación del perfil coincide con la maratónica declaración rendida por Jiménez el pasado jueves ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se extendió durante más de diez horas.