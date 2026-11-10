“Se la volvió a fumar verde”: le dicen a Gustavo Petro por hablar ahora de “la mátrix”. Vea lo que pasó

La exsenadora María Fernanda Cabal arremetió contra el expresidente Gustavo Petro por pedir que lo sigan en su canal de WhatsApp que, según anunció, será ahora su principal fuente de difusión.

María Fernanda Carrascal no guardó silencio tras el comunicado de las hijas de Petro en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

“Petro se la volvió a fumar verde…”, le dijo Cabal a Petro.

El exmandatario argumentó que tomó esa decisión porque X pertenece a Elon Musk —aunque no lo mencionó— y tiene la teoría de que haría parte de un complot global.

“Migramos a Whassap. El propietario de X es parte de los llamados ‘intelectuales de la oscuridad de la Matrix de la falsedad’ (sic)”, dijo el expresidente a través de su cuenta de X, que durante las últimas décadas fue su principal tribuna, desde donde lideró sus comunicaciones durante los cuatro años de su mandato.

“Los algoritmos amplían la criminalidad nazi y ocultan el pensamiento progresista y democrático del mundo”, agregó el expresidente, que enfrenta un fuerte escándalo por los denominados ‘sexocontratos’ revelados por SEMANA.

El expresidente, que cuenta con 9,1 millones de seguidores en X, afirmó que, supuestamente, la red social le ha puesto “restricciones a la irradiación del pensamiento progresista”, a pesar de que hasta el momento no se ha conocido ningún bloqueo o penalización a su cuenta o sus mensajes.

Petro habló de una supuesta “afinidad a la extrema derecha” con la red social e hizo referencia a los algoritmos, que para él “expanden el odio”.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap (sic) que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones pasó a 600.000, pero creo que aún disminuye mi ausencia (sic) ayudo más a la democracia desde redes”, aseguró Petro al anunciar su decisión.

El expresidente Gustavo Petro enfrenta el mayor escándalo en su carrera política por los contratos que le habría dado a Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

El líder del Pacto Histórico tiene el enorme reto de recuperar su caudal electoral para las elecciones regionales de 2027 tras la derrota de las presidenciales, en las que el candidato que respaldó, Iván Cepeda, perdió en las urnas frente a Abelardo De La Espriella.

A eso se le suma el gran escándalo que enfrenta por las revelaciones de Deicy Jiménez, una joven mujer que denunció a Petro por supuestamente haberle dado contratos con el Estado a cambio de favores sexuales. Este tema, que ya está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, representa el mayor escándalo que hasta ahora ha rodeado a Petro en su trayectoria política.

Con ese peso a cuestas, Petro intenta liderar una oposición acéfala que busca hacerle frente al Gobierno De La Espriella a través de su nuevo canal.