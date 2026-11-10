Durante la tarde de este 10 de noviembre, la Asociación Nacional de Empresarios oficializó el nombramiento de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi, tras varias semanas de dirimir quien ocuparía el cargo. Murgas se convierte en la primera mujer en presidir el gremio más importante del país, el de los empresarios.

Abelardo De La Espriella dedicó primer mensaje a Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi: “Genere empleo”

Tras la designación de Murgas, muchos hablan de su candidatura, pues esta sería una de las más afines al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Esto luego del conflicto que la administración tuvo con el saliente Bruce Mac Master, quien luego de varias presiones por parte de los agremiados y de tensiones con el Gobierno, tuvo que renunciar.

Tras el nombramiento de Luz Stella Murgas como presidenta de la Andi, diferentes representantes del Gobierno y del sector empresarial reaccionaron a su designación. Foto: Naturgas / Cortesía

Luego del nombramiento, son varias las reacciones que se han conocido en el mundo político y empresarial. Estas son algunas de las opiniones.

La primera opinión del Gobierno fue la del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien felicitó a la nueva directiva y aseguró que su llegada marca un hito histórico al convertirse en la primera mujer en liderar este importante gremio empresarial.

Abelardo De La Espriella compartió publicación que impactó las redes: “Trataban de robarse las elecciones con hackers”

“Desde el Ministerio de Comercio reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, comentó.

Bruce Mac Master, expresidente de la Andi, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección y le deseó éxitos en su gestión al frente del gremio empresarial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Otra de las reacciones fue la del expresidente del gremio, Bruce Mac Master, quien le dio un mensaje de felicitación:

“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional, por su elección en la presidencia de la Andi y sobre todo mi más profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de esa maravillosa organización. Su éxito será el éxito de todos”, precisó.

La ministra de Trabajo, Natalia López, dejó también su pronunciamiento alrededor del nombramiento en el gremio. Aseguró que será un gusto encontrarse en la mesa de concertación del salario mínimo para 2027.

El nombramiento de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi marca un hecho histórico para el gremio y abre una nueva etapa en su relación con el Gobierno y el sector empresarial. Foto: Andi / página web

“Las mujeres seguimos haciendo historia y construyendo patria! Felicito a Luz Stella Murgas, primera mujer en llegar a la presidencia de la Andi. Será un gusto encontrarnos en la mesa de concertación del salario mínimo para 2027. Estamos convencidos de que el diálogo social, el respeto y la voluntad de construir acuerdos son el camino para fortalecer el empleo y nuestra economía. ¡Muchos éxitos!“, afirmó.