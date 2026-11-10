Abelardo De La Espriella dedicó primer mensaje a Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi: “Genere empleo”

Se conoció la primera reacción del presidente Abelardo De La Espriella por la designación de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Andi, quien reemplazará en ese cargo a Bruce Mac Master.

Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la Andi. Ganó la candidata del presidente Abelardo De La Espriella

El jefe de Estado felicitó a Murgas y reveló, en su cuenta de X, los detalles de cómo será el trabajo con su Gobierno en la era de la Patria Milagro.

“Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la Andi. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”, indicó De La Espriella.

Y agregó en el mensaje: “Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Bruce Mac Master también se pronunció: “Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional, por su elección en la presidencia de la @ANDI_Colombia y sobre todo mi más profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de esa maravillosa organización. Su éxito será el éxito de todos”.

Por su parte, el estratega Carlos Suárez dijo: “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/Gobierno. La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano. Felicitaciones, Luz Stella”.