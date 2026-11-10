Agmeth Escaf: “¿Quieren saber por qué no quise responder a fondo cada vez que me acusan de ser el primer mozo de la nación?"

Este martes 10 de noviembre, el senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, compartió un video a través de su cuenta en X. Junto a este un mensaje en el que dijo: “Los mismos que se la pasaron 5 años inventándole amantes a Verónica Alcocer y tildándola de brincona, hoy salen a exigirles a las mujeres del Pacto que respondan por las actuaciones de Petro. Por lo menos yo estoy harto de tanto oportunismo. ¡Dejen a las mujeres en paz!“.

Ángela Benedetti respondió a Agmeth Escaf por mensaje defendiendo a Verónica Alcocer y se sacó espinita: “He visto gente tonta”

Ya en el video, el congresista del petrismo empezó lanzando una pregunta.

“¿Quieren saber por qué no quise responder a fondo cada vez que me acusan de ser el primer mozo de la nación?“, dijo inicialmente Escaf.

Acto seguido, el senador respondió: “Porque Verónica no quería caer en esa cloaca de chismes y yo siempre respeté la decisión de mi amiga. Porque esas mentiras nunca le hacen daño a los hombres en las sociedades como la nuestra, solamente a las mujeres”.

En tal sentido, el senador Escaf dijo que él se oponía a eso. “Y yo me opongo rotundamente a que sean las mujeres las que tengan que estar dando la cara siempre”, destacó.

Posteriormente, el congresista del petrismo manifestó que, si Alcocer no quería hablar al respecto, él no tenía porqué hacerlo.

Agmeth Escaf rompió el silencio por explosivos chats y estalló contra Eva Ferrer; anunció decisión: “Era insoportable”

“Y este tema a mí me pega muy fuerte porque yo soy hijo de un hombre que me negó hasta el último día que estuvo vivo. Hasta hace un año. Y vi a mi mamá sufrir porque su reputación andaba de boca en boca. Una jovencita de 20 años que creyó en un señor mucho mayor que ella y que luego la dejó tirada y embarazada. Sin embargo, la juzgada es señalada siempre fuer mi mamá, no él”, recordó.

Al final, Escaf se solidarizó con las mujeres del país. “Hoy, ante todo lo que está pasando, mi solidaridad es con las mujeres y yo espero que esta sociedad hipócrita deje de darles tan duro y deje de exigirles que sean ellas las que respondan por los actos de sus parejas”, concluyó diciendo el senador Escaf.