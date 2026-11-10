“Petro terminó siendo reconocido a nivel internacional”: con video, tiran pulla al expresidente por escándalo de Deicy Jiménez

La concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, retomó un video del canal Latin Us, de origen mexicano pero con presencia en Estados Unidos, en el que el periodista Carlos Loret de Mola reseña el escándalo que rodea al expresidente Gustavo Petro por los contratos que le habría entregado a Deicy Jiménez a cambio de favores sexuales.

Se conoce lo que supuestamente hacía Petro antes de entrar a los consejos de ministros: “Se demoraba entre 45 y 50 minutos”

“Y bueno, al final Gustavo Petro sí terminó siendo reconocido a nivel internacional…”, cuestionó la cabildante de la capital.

La nota del periodista mexicano destacó lo insólito de este caso. “No va a creer esto en Colombia: el expresidente, el izquierdista Gustavo Petro, está bajo investigación por presuntamente haber entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales, mientras era presidente y cuando era legislador. Así lo denunció la excontratista de 26 años de edad”, dijo Loret.

El periodista agregó que Jiménez sostiene que durante cinco años “ella recibió contratos de dependencias del Gobierno a cambio de encuentros sexuales con Gustavo Petro”.

Además, contó que entre 30 y 40 mujeres habrían tenido beneficios similares. Loret mencionó las pruebas que ha presentado Jiménez ante las autoridades y que ha publicado en sus redes sociales, como los videos en los que está con el exmandatario.

“En otros videos muestra que Petro aparentemente usaba perfiles falsos para comunicarse con ella”, mencionó el periodista mexicano.

Asimismo, dijo que los opositores al líder del Pacto Histórico ya hablan de revocarle el permiso que le concedió el Senado para salir del país. Esta idea está siendo impulsada por el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, quien ya radicó en la plenaria de esa corporación una proposición con ese propósito.

Petro utilizaba perfiles falsos para hablar con Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

El periodista también afirmó que Petro ha rechazado los señalamientos y ha dicho que se trata de una conspiración en su contra.

El exmandatario enfrenta un gran escándalo, ya no solo a nivel nacional, sino internacional, por el caso de Deicy Jiménez y los denominados ‘sexocontratos’ en los que supuestamente le habría dado contratos con el Estado a la joven a cambio de mantener relaciones íntimas.

Para eso, Petro utilizó varios perfiles falsos de Facebook, según la información que entregó Jiménez a la Corte Suprema de Justicia.

En el más reciente video publicado por Jiménez, se ve a Petro hablando a través de una cuenta de esa red social con el nombre de Andrés Maldonado Beltrán. Previamente, se habían conocido cuatro cuentas con los nombres de: Michel Focault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz.