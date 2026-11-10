Alertan a EE. UU. sobre presunta sede clandestina de DNI en Bogotá durante gobierno Petro

Estados Unidos fue informado de las irregularidades que se habrían presentado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

En una misiva remitida al gobierno de Donald Trump, el representante David Gerardo Cote expuso los graves hechos que habrían comprometido la seguridad del país.

El congresista se basó en el informe publicado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que expuso un informe interno de la DNI con graves hallazgos.

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Entre tantas cosas, se advirtió de presuntos conductas irregulares, como contratación, planes de hackeo y posibles afectaciones a la jornada electoral del 21 de junio.

Cote les describió a los norteamericanos que la DNI habría operado una sede clandestina a pocos metros de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Citando el archivo que retomó el medio de comunicación, el funcionario comentó: “La casa habría sido usada por la DNI como sede operativa no registrada en libros”.

Logo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Kathleen - stock.adobe.com

También señala que el inmueble fue desocupado después de las elecciones presidenciales, y que los rastros de su existencia habrían sido eliminados de los archivos de la entidad.

A renglón seguido, el congresista dijo que funcionarios de la DNI viajaron a Moscú en 2025 para recibir capacitación del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia.

“Según el reportaje, se sospecha que computadores y teléfonos entregados durante esa visita podrían contener software malicioso”, comentó Cote.

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Frente a este panorama, pidió que las autoridades norteamericanas avancen en una investigación para establecer el alcance que habría tenido la DNI.

“Al Departamento de Estado para que evalúe la posible afectación de la seguridad de la misión, de sus comunicaciones y de su personal”, reseñó el representante.

De igual manera, Cote solicita que se le comparta el contenido de la información a la Fiscalía, al FBI, a la CIA, a la Agencia de Seguridad Nacional y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.