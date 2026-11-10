El documental que causó revuelo en Estados Unidos: dura tres horas y muestra una de las polémicas más grandes del mundo

El documental Puedes verlo todo (You Can See Everything), centrado en la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de la compañía tecnológica Theranos condenada por fraude en 2023, se convirtió en una de las sorpresas cinematográficas del año en Estados Unidos.

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Pese a sus tres horas de duración y a una narración marcada por diálogos extensos y planos fijos, la producción llegó al primer lugar de la taquilla estadounidense tras su estreno el 16 de octubre, un resultado poco frecuente para este tipo de películas.

Dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el largometraje propone una mirada diferente sobre la mujer que alguna vez fue considerada una promesa de Silicon Valley por asegurar que podía revolucionar los análisis médicos con unas gotas de sangre.

Su popularidad ha trascendido las salas de cine y ha impulsado memes, imitaciones y comentarios en programas de televisión. Parte del interés también responde a la participación de Fielder, una figura reconocida de la comedia estadounidense.

La película cuestiona constantemente la versión de Holmes y lleva al público a preguntarse si sus declaraciones responden a la sinceridad, el autoengaño o una estrategia para sostener su relato.

Además, especialistas han relacionado el fenómeno con una cultura de negación de la realidad presente en la industria tecnológica. La producción también figura en la conversación de cara a los premios Óscar.

*Con información de AFP