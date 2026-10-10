Polémico documental dejará en evidencia cruda realidad detrás de reconocido rostro del Silicon Valley, condenado por fraude

Elizabeth Holmes, la empresaria que pasó de ser considerada una promesa de Silicon Valley a convertirse en protagonista de uno de los mayores escándalos empresariales de Estados Unidos, vuelve a llamar la atención con un documental que muestra aspectos de su vida privada antes de ingresar a prisión.

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La producción, titulada You Can See Everything, fue presentada por sorpresa en septiembre durante el Festival de Telluride y registra los 34 días previos al encarcelamiento de Holmes. Las cámaras la acompañan en su casa de California, donde convivía con su pareja, Billy Evans, y sus dos hijos. La película tiene previsto estrenarse el 16 de octubre.

Holmes fundó Theranos, una compañía que prometía revolucionar los exámenes médicos mediante análisis realizados con unas pocas gotas de sangre. Su propuesta atrajo a inversionistas de alto perfil, entre ellos Carlos Slim y Rupert Murdoch, además de figuras políticas como Henry Kissinger. Sin embargo, las promesas tecnológicas de la empresa terminaron bajo cuestionamiento y la empresaria fue condenada en 2022 a 11 años de prisión por fraude y conspiración.

El caso ya había inspirado libros, pódcast y la miniserie The Dropout, protagonizada por Amanda Seyfried. Ahora, los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim ofrecen una mirada diferente, con elementos de documental y telerrealidad.

Durante una presentación especial en Los Ángeles, la película generó reacciones entre los asistentes. Fielder describió la experiencia como confusa y difícil de procesar, incluso para el equipo de producción, cuyos integrantes llegaron a recordar de manera distinta algunas conversaciones y situaciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron los encuentros frente a frente entre Fielder y Holmes. El director contó que la empresaria mantenía un contacto visual tan intenso que, en ocasiones, le resultaba incómodo. Las primeras imágenes de esos intercambios también despertaron comentarios en redes sociales.

Los realizadores señalaron que el rodaje estuvo marcado por momentos de tensión y que Evans intentó ejercer cierto control sobre la producción. Pese a ello, el equipo permaneció en la vivienda hasta completar el trabajo. Según afirmaron, ni Holmes, quien continúa en prisión, ni Evans han visto la versión definitiva del documental.

*Con información de AFP