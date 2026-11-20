Arrakis volverá a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026 con Dune: parte tres, película con la que Denis Villeneuve concluirá la trilogía inspirada en el universo de Frank Herbert. Tras dos entregas en las que Paul Atreides pasó de heredero amenazado a figura decisiva para su mundo, la historia lleva a un dilema complejo: qué ocurre cuando quien parecía llamado a desafiar un sistema termina ejerciendo el mismo poder que combatía.

Así lo plantearon Zendaya, Timothée Chalamet y Jason Momoa en el encuentro mundial de prensa virtual en el que SEMANA formó parte. Hablaron de sus personajes, del trabajo de Villeneuve, de las escenas de acción y de la despedida de una saga que ha marcado sus vidas.

‘Palacio’ de Netflix revive la herida que Colombia no ha podido cerrar en 41 años del holocausto

Al responder a SEMANA sobre la tragedia de Paul, quien empieza como víctima de la desigualdad, la violencia y la lucha por el poder, pero termina dentro de ese sistema, Chalamet coincidió con el planteamiento. Para explicar su recorrido, citó una frase de El caballero de la noche, una de sus películas favoritas: “O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en el villano”. Y añadió: “En esta tercera parte, esa es la historia de Paul al pie de la letra”.

El actor estadounidense-francés señaló:​ “Nunca te das cuenta de lo pesada que es la cabeza que lleva la corona, pero también de que todo poder es corruptible, o se vuelve paranoico, o se aísla, o colapsa sobre sí mismo”. Para Chalamet, su personaje puede ser todopoderoso en algunos aspectos, pero al mismo tiempo es una persona “hecha ruinas”, cuya vida interior se ha quebrado y de cómo la presión termina por desgastar incluso a quienes parecen tener el control.

Timothée Chalamet regresa como Paul Atreides en Dune: parte tres, una historia que explora la transformación de un héroe en un líder consumido por el poder. Foto: WB Pictures Latam

El helado viral que ha fascinado a Zendaya, Camilo y Evaluna, llegó a Colombia: así es la apuesta gastronómica de Myka

Para Chalamet, Dune advierte sobre los líderes carismáticos y la devoción que despiertan. La saga conserva su vigencia porque, junto a sus conflictos políticos y paisajes de ciencia ficción, cuenta historias humanas: los vínculos entre Paul y Chani, Duncan y Paul, y Gurney y Paul sostienen el relato.

El poder y las advertencias de Dune

Denis Villeneuve cierra la trilogía de Dune con una historia que pone en cuestión el mesianismo, los líderes carismáticos y los peligros de la ambición. Foto: WB Pictures Latam

Zendaya coincidió en que la historia es dolorosamente atemporal. Recordó que, según escuchó decir a Villeneuve, Frank Herbert sintió que algunos lectores no habían visto a Paul como él esperaba y que ‘el mesías’ de Dune insistió en esa advertencia. “Mientras sigamos cometiendo los mismos errores, siempre será relevante”, dijo. Para la actriz, el relato habla de asuntos que mantienen vigencia: el dolor, la pérdida, la supervivencia y las relaciones humanas.

La intérprete de Chani también destacó la manera en que Villeneuve consigue que una historia de dimensiones extraordinarias conserve su intimidad. “La escala, aunque es tan grande y tan vasta, tiene aspectos increíblemente humanos y emocionales, en lo cual Denis es como un maestro, en hacer que algo tan grande se sienta tan íntimo”, explicó.

Para la actriz, esa unión de espectáculo y emoción es una de las fortalezas del director. Dijo que verlo trabajar es observar a alguien que conserva una alegría genuina por hacer cine. “Incluso cuando se siente difícil, se nota que ama absolutamente el cine. Ama hacer películas”, señaló. Esa pasión, añadió, es contagiosa para quienes pasan tanto tiempo dentro de un proyecto. Chalamet complementó la idea al recordar que Villeneuve presenta cada película con la inquietud de quien todavía está descubriendo el oficio: mantiene, pese a su experiencia, la disposición de un cineasta joven.

Agustina Bazterrica: “Vivimos rodeados de distopías reales”, la reflexión de la autora de Cadáver exquisito

Chani, Paul y el paso del tiempo

Zendaya retoma el papel de Chani, una mujer marcada por la traición, la maternidad y la lucha por proteger el futuro de su pueblo. Foto: WB Pictures Latam

Chani también ha cambiado. Zendaya explicó que, cuando comenzó a interpretarla, era una joven que buscaba su lugar en un mundo desconocido; ahora es madre. Para construir ese tránsito, pensó en lo ocurrido durante los años que no aparecen necesariamente en pantalla.

Peluquería, maquillaje y prótesis hicieron visible ese recorrido. Zendaya recordó que las cicatrices en el rostro de Chani le permitieron reconocer el peso de una lucha que no ha terminado. “La lucha que ella siempre ha tenido solo ha continuado y ha sido implacable, pero ahora hay mucho más en juego porque tiene hijos por quienes luchar”, dijo. La maternidad, explicó, incorpora una responsabilidad y una necesidad de protección distintas.

La actriz, reconocida por sus personajes en Euphoria y Spider-Man, encuentra en Chani una brújula moral: sus motivaciones no están ligadas a conquistar el poder. “Ella simplemente quiere lo mejor para su gente, para su planeta, para sus hijos”, afirma. Su deseo es que ellos puedan tener un futuro y una vida mejores que los que les correspondieron.

Dune: parte tres llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Zendaya, Timothée Chalamet y Jason Momoa en una última travesía por Arrakis. Foto: WB Pictures Latam

Sobre la traición de Paul, explicó que Chani carga con la contradicción de saber qué considera correcto y, aun así, haber elegido con el corazón. Esa dolorosa experiencia permanece en ella.

Por su parte, Chalamet describió el recorrido de Paul como un arco excepcional. En la primera película era casi una figura angelical, sin moldear; ahora está en un lugar opuesto. La tercera le permitió apoyarse en las dos historias anteriores y asumir mayores riesgos. “Esta no es una pieza independiente, es una continuación”, explicó.

‘El de Matthew Perry’: las revelaciones más impactantes del documental de Netflix sobre la estrella de ‘Friends’

Una despedida entre arena y combate

Jason Momoa vuelve al universo de Arrakis como Hayt, un clon de Duncan Idaho que deberá descubrir quién es y enfrentar una nueva realidad. Foto: WB Pictures Latam

Jason Momoa habló de una transformación extrema: su personaje regresa como alguien que ha muerto y ahora es “la cáscara de un hombre”, obligado a descubrir quién es. La acción exigió preparación. Momoa contó que una de las peleas más desafiantes se desarrolló sobre una plataforma móvil y una superficie blanda. “Nunca antes había peleado cuando el suelo realmente se está moviendo”, explicó. A eso se sumaba el manejo de las espadas y la necesidad de evitar golpes a sus compañeros y a los dobles de riesgo. Para él, la secuencia reunió años de entrenamiento y exigió precisión en cada movimiento.

Chalamet destacó a Roger Yuan, quien acompañó la preparación de las peleas, y reconoció la habilidad física de Momoa, acostumbrado a las secuencias de acción. Momoa aprovechó para expresar su admiración por el recorrido de su compañero desde la primera película. Dijo que se sintió orgulloso al verlo llegar al set con la presencia de Paul.

“La actuación de Timothée es tan increíble en esta película, e incluso cuando estamos peleando, la rompiste, hermano”, le dijo. “Nuestras peleas son fenomenales”. Chalamet recibió el elogio con sorpresa y recordó que los dos ensayaron juntos, no con dobles, lo que permitió que la confrontación tuviera una energía particular en el set de grabación.

“Mi máxima expresión de creatividad”: Fernando Montaño, habla en SEMANA sobre su debut como artista en Colombia

Timothée Chalamet considera que el recorrido de Paul Atreides es una advertencia sobre la corrupción del poder y el precio de llevar una corona. Foto: WB Pictures Latam

Momoa, quien interpreta a Duncan Idaho y en la tercera entrega regresa como Hayt, un clon creado a partir del propio Duncan, explicó que la historia también le permitió acercarse a una emoción muy personal: la disposición de arriesgar la vida por quienes ama. Al hablar de su personaje, recordó que en la primera película había llevado a la ficción el vínculo paternal que sentía por su propio hijo y la idea de hacer cualquier cosa para proteger a la familia.

Chalamet, con humor, aseguró que el mayor aprendizaje de su personaje es que, si el universo ofrece la posibilidad de volverse omnisciente y librar una guerra intergaláctica, lo mejor es rechazarla y mantenerse humilde. Incluso asegura que no sabe si volverá a formar parte de una saga de esa dimensión.

“Todavía no he procesado lo que viví”: Honey Ordóñez da detalles de su debut en el desfile de Victoria’s Secret

La despedida tuvo un peso especial para Momoa. Recordó sus últimos días de rodaje en una duna, de madrugada, junto a Chalamet y Villeneuve. Pensó entonces en el recorrido iniciado con la primera película y en la llegada de su hijo Wolf, quien debutará como actor en esta entrega. “Este es el director, el elenco y la franquicia más importantes en los que he estado involucrado”, afirmó. Para él, haber participado en dos entregas y compartir esa experiencia con su hijo es algo que difícilmente podrá repetirse.

Zendaya describió la experiencia como una etapa fundamental en su vida y que, a pesar de la nostalgia, “volvería a hacerlo todo de nuevo”.