El director David Leitch, recordado por éxitos como Deadpool 2 y Tren Bala, acaba de estrenar Cómo robar un banco, una película que mezcla acción, comedia y crítica social.

Protagonizada por Nicholas Hoult y Zoë Kravitz, la cinta sigue a un grupo de jóvenes que asaltan entidades financieras y transmiten sus golpes en redes sociales como respuesta a sus problemas económicos.

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Con una duración de 122 minutos y escrita por Mark Bianculli, la producción estadounidense presenta a una banda de ladrones que convierte sus delitos en contenido viral para internet. Sin embargo, esa misma exposición digital termina poniendo tras su pista a un veterano agente del FBI y a una ingeniera de software, obligando al grupo a arriesgarlo todo en un último gran golpe.

El elenco reúne a figuras muy reconocidas, entre ellas Pete Davidson, John C. Reilly, Anna Sawai y Rhenzy Feliz, quienes acompañan a Hoult y Kravitz en esta apuesta que llegó a las salas de cine el 13 de noviembre de 2026.

Aunque Leitch es famoso por su manejo de las escenas de riesgo —tras codirigir John Wick y estar al frente de Atómica y El especialista—, el cineasta explicó en entrevista con el diario mexicano Milenio que esta vez buscaba algo más que disparos y persecuciones.

“Creo que el buen elemento de un filme de acción que la gente siempre olvida es que tiene que tener corazón, y los componentes para eso están en este filme”, señaló el director al referirse al guion. Según detalló al mismo medio, la historia aborda preocupaciones cotidianas como las deudas médicas, el costo de la vivienda y la dificultad de los jóvenes para salir adelante.

Aun así, el realizador fue claro en no promover las conductas de sus protagonistas: “Nuestros personajes escogieron una manera radical para salir de eso y no sugiero que lo hagan, pero digo que es interesante analizarlo y creo que será muy relacionable para muchas personas”.

Para Leitch, el mayor reto fue equilibrar el tono divertido y energético de los videos que graban los jóvenes con el drama real que esconde cada uno.

De acuerdo con las primeras reseñas de la crítica especializada, la película cumple con mantener un ritmo ágil gracias al uso de formatos digitales y videos en pantalla, un recurso que ayuda a conectar los atracos con el lenguaje actual de internet.

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No obstante, algunos comentarios señalan que, aunque la puesta en escena es dinámica y entretenida, la historia deja varias tramas secundarias sin resolver y algunos personajes pierden fuerza a medida que avanza la pelicula.

Pese a esos altibajos narrativos, Cómo robar un banco se posiciona como una propuesta llamativa dentro de la cartelera actual para quienes buscan entretenimiento con un trasfondo sobre la realidad económica de las nuevas generaciones.