Robert Pattinson recibió el honor de ser el próximo James Bond, poniendo fin a un lustro de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig. El anuncio marca el comienzo de una nueva etapa para el agente 007, ahora bajo el control creativo del estudio estadounidense Amazon MGM Studios y la dirección de Denis Villeneuve, uno de los hombres del momento en la industria.

Pattinson, de 40 años, asumirá el papel que Daniel Craig interpretó en cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta No Time to Die (2021). Su elección lo convierte en el séptimo actor en encarnar oficialmente a Bond en el cine, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

De Edward Cullen a Batman

Antes de convertirse en una estrella internacional, Pattinson tuvo una participación en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory. Sin embargo, su carrera cambió de escala con la adaptación cinematográfica de Crepúsculo, estrenada en 2008. Su papel como Edward Cullen, el vampiro que protagoniza la historia junto a Kristen Stewart, lo llevó a la fama mundial y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine juvenil de aquella época.

La saga, compuesta por cinco películas estrenadas entre 2008 y 2012, fue un punto de inflexión para el actor, porque su éxito significó también que las audiencias encasillaran al inglés en el papel del chico misterioso y galán, por eso buscó distanciarse de esa imagen mediante proyectos de menor escala y personajes alejados de los grandes éxitos comerciales.

Trabajó con directores como David Cronenberg en Cosmopolis (2012) y Maps to the Stars (2014), y participó en Good Time (2017), de los hermanos Safdie, y The Lighthouse (2019), de Robert Eggers.

Robert Pattinson saltó a la fama gracias a su papel protagónico en Crepúsculo, sin embargo, decidió alejarse por casi una década del cine comercial para ampliar su rango actoral. Foto: ullstein bild via Getty Images

Su regreso a las grandes producciones llegó con Tenet (2020), de Christopher Nolan, y posteriormente con The Batman (2022), dirigida por Matt Reeves. En esta última asumió el papel de Bruce Wayne, dándole una óptica más sombría e introspectiva al clásico héroe norteamericano. La secuela, The Batman Part II, también está en desarrollo y Pattinson tiene previsto interpretar al personaje.

La noticia generó comentarios de actores y cineastas que han trabajado con Pattinson o que conocen de cerca la historia de la franquicia. Brad Pitt, consultado durante la promoción de su nueva película “El corazón de la bestia”, calificó la elección como una buena decisión y destacó que el actor ha tomado decisiones interesantes y arriesgadas en su carrera. Incluso bromeó con la posibilidad de interpretar al villano de la próxima entrega y pidió que Villeneuve lo llamara.

Ralph Fiennes, quien interpretó a M en las últimas tres películas de Daniel Craig, reaccionó inicialmente con nostalgia por la salida de su antiguo compañero. “Lo siento, todavía estoy enamorado de Daniel Craig”, comentó durante una entrevista. Sin embargo, también reconoció las capacidades de Pattinson y dijo estar seguro de que hará un buen trabajo.

George Lazenby, quien interpretó a Bond en Al servicio secreto de Su Majestad (1969), también le dio la bienvenida, invitando a Pattinson a disfrutar la experiencia de pertenecer a una de las franquicias más importantes de la historia del séptimo arte.

Desde la producción, las reacciones fueron igualmente favorables. Denis Villeneuve, quien estuvo detrás de los éxitos de Dune y Arrival, dijo estar encantado de contar con el actor y destacó que aportará una perspectiva nueva al personaje. Amy Pascal y David Heyman, productores de la película, resaltaron su capacidad para reinventarse, su sentido del humor y su disposición para asumir riesgos interpretativos.

Bond es el héroe por excelencia de la cultura inglesa, por esa razón la Casa Real Británica le dio la bienvenida a Pattinson con una cálida publicación: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”. Lo más curioso es que, por primera vez, el agente servirá a un rey, ya que los anteriores estuvieron bajo la orden de la reina Isabel II.

El nuevo capítulo de 007

Será la primera película de la franquicia después de que Amazon MGM Studios asumiera el control creativo de James Bond en 2025, tras el acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes durante años estuvieron al frente de la saga.

Antes de que el nombre de Pattinson tomara fuerza, otros actores como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden tenían la delantera para poder interpretar al agente secreto. Aunque sus perfiles eran distintos, ninguno terminó de reunir el consenso de los nuevos responsables de la franquicia.

La saga había mantenido una tradición de elegir intérpretes que, al momento de asumir el papel, no tenían una trayectoria consolidada en Hollywood. Con Pattinson se rompió esa tradición. Amazon se inclinó por un actor reconocido internacionalmente, con experiencia en grandes producciones y una carrera que ya lo ha convertido en una de las figuras más visibles del cine actual. El acuerdo contempla, además, una nueva etapa para el personaje, con al menos tres películas por delante.

La elección de Robert Pattinson como nuevo 007 estuvo en las portadas de los medios más importantes de Inglaterra. Foto: Getty Images

Al aceptar el papel, Pattinson se mostró bastante emocionado: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis Villeneuve, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí”.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo”, aseguró.