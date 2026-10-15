El videojuego de James Bond que se hizo esperar ya tiene fecha en Nintendo Switch 2 y trae novedades para sus ‘fans’

El agente 007 llegará a la consola de Nintendo en marzo de 2027. Las reservas ya están disponibles e incluyen recompensas para los jugadores.

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Los seguidores de James Bond tendrán que esperar hasta el 18 de marzo de 2027 para jugar 007 First Light en Nintendo Switch 2. IO Interactive y Amazon MGM Studios confirmaron la fecha de lanzamiento: el 14 de octubre, después de aplazar la llegada del título a esta plataforma.

El anuncio estuvo acompañado de un nuevo tráiler que muestra cómo se verá la aventura del agente secreto en la consola. Según IO Interactive, también se realizaron pruebas del juego durante Gamescom y Tokyo Game Show, eventos en los que jugadores y periodistas pudieron probarlo por primera vez en el hardware de Nintendo.

“La respuesta de los jugadores en ambos eventos ha sido positiva”, señaló el estudio en su comunicado, al referirse a la recepción favorable que tuvo la experiencia en ambas ferias.

El estudio todavía trabaja para mejorar el juego

La espera adicional tiene un propósito: ajustar el funcionamiento del videojuego antes de su estreno. IO Interactive explicó que continuará trabajando en este aspecto durante los próximos meses.

“El equipo de desarrollo dedicará los próximos meses a seguir optimizando el juego y mejorando su rendimiento en Nintendo Switch 2, asegurando que cumpla con las expectativas de los jugadores en su lanzamiento”, indicó la compañía.

IO Interactive continuará ajustando el videojuego para mejorar su funcionamiento antes de llegar a Nintendo Switch 2. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

El objetivo es que la aventura llegue a la consola con una experiencia que responda a lo que esperan los usuarios. El estudio no anunció nuevos retrasos y fijó el 18 de marzo como fecha de lanzamiento.

Reservas con trajes y accesorios adicionales

Las reservas ya se pueden realizar en la tienda de Nintendo, Amazon.com y comercios seleccionados. La edición Deluxe tiene un precio recomendado de 69,99 dólares, euros o libras esterlinas, según el mercado.

Quienes la reserven tendrán acceso al traje de GoldenEye desde el lanzamiento. También incluye cuatro accesorios para personalizar dispositivos del juego —un encendedor, unos auriculares, una pistola de dardos y un bolígrafo—, además de cuatro atuendos adicionales: Día de los Muertos, explorador del desierto, ancla silenciosa y operador caballero.

Los jugadores ya pueden reservar el videojuego en la tienda de Nintendo, Amazon.com y establecimientos seleccionados. Foto: IO Interactive

Por otra parte, una edición especial exclusiva de Amazon.com ofrecerá el esmoquin clásico de James Bond.

Con estas opciones, IO Interactive prepara la llegada de 007 First Light a Nintendo Switch 2 mientras continúa ajustando el título para su estreno en marzo de 2027.