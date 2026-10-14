Rockstar rompe con una de las mayores preocupaciones de los fans de GTA: la espera entre juegos

La tecnología desarrollada para GTA 6 podría facilitar la producción de futuras entregas de la franquicia, aunque Rockstar no ha anunciado cuándo llegará el próximo videojuego.

Rockstar tendría una sorpresa para quienes esperan GTA 6 en PC: llegaría antes de lo previsto

El tiempo que transcurre entre un lanzamiento y otro se ha convertido en una de las grandes incógnitas para los seguidores de Grand Theft Auto. Sin embargo, el equipo responsable de la sexta entrega considera que el trabajo realizado durante su desarrollo puede cambiar el panorama de la saga y reducir parte de las dificultades que implica crear un título de estas dimensiones.

La posibilidad cobra relevancia porque GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5, PS5 Pro y Xbox Series X|S, después de años de espera desde el estreno de ‘GTA 5’, en 2013.

El trabajo detrás de GTA 6 podría beneficiar a los próximos juegos

En un reporte de Bloomberg elaborado por Jason Schreier, con entrevistas a Rob Nelson, Phil Hooker y Aaron Garbut, integrantes de Rockstar explicaron cómo las herramientas creadas para el nuevo juego podrían aprovecharse en proyectos posteriores.

Phil Hooker señaló que la experiencia acumulada durante el desarrollo permitirá trabajar con una base más sólida. En sus palabras: “El motor, las herramientas y el equipo que hemos desarrollado durante este proyecto nos permitirán agilizar los procesos. Confío en que podremos aprovechar esta base para expandirnos más en horizontal que en vertical, creando así contenidos más atractivos”.

Phil Hooker explicó cómo las herramientas desarrolladas para GTA 6 podrían facilitar futuros proyectos. Foto: Getty Images

En términos sencillos, esto significa que Rockstar podría reutilizar parte de la tecnología y los métodos de trabajo que ya construyó, en lugar de tener que empezar desde cero en cada nueva entrega. Así, el estudio tendría más posibilidades de dedicar esfuerzos a ampliar el contenido y mejorar la experiencia de juego.

Por su parte, Aaron Garbut destacó que el proyecto implicó transformaciones importantes en la forma de desarrollar la franquicia. El responsable afirmó que hicieron “cambios fundacionales” para el nuevo Grand Theft Auto y que su intención es “no desmantelarlos”.

¿Cuándo podría llegar GTA 7?

Las declaraciones alimentan la expectativa de que la próxima entrega no requiera un periodo de desarrollo tan prolongado como el de GTA 6. No obstante, Rockstar no ha confirmado oficialmente GTA 7 ni ha revelado una fecha para su lanzamiento.

La historia de la saga muestra que los tiempos han cambiado: GTA 4 llegó en 2008 y GTA 5 en 2013, mientras que la sexta entrega se estrenará más de una década después de su antecesora.

GTA 7 podría no tardar otros ocho años en llegar al mercado gracias a los avances de Rockstar. Foto: Rockstar Games

Aunque la nueva base tecnológica podría acelerar futuros proyectos, esto no significa que Rockstar vaya a publicar juegos con mayor frecuencia. El estudio todavía tendría que decidir el alcance de cada entrega y el tiempo necesario para desarrollarla.