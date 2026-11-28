Con más de 140.000 startups reconocidas oficialmente y un club que supera los 126 unicornios, India se ha posicionado como uno de los países a la vanguardia de la tecnología y el emprendimiento permitiendo que, bajo un modelo robusto de financiación pública y privada, el gigante asiático ofrece lecciones clave para el mundo y el mercado local colombiano.

El desarrollo de startups y mantener su posicionamiento en el mercado ha permitido que India pasara de ser únicamente una potencia demográfica, a convertirse en el tercer ecosistema de emprendimiento más grande del mundo; una razón de peso que la ha llevado a destacarse con sus empresarios y líderes tecnológicos en un sector que demanda cada vez más innovación.

La Embajada de India en Bogotá junto a la Universidad de los Andes, ProColombia e Invest in Bogotá, donde líderes públicos, privados y académicos analizaron el futuro de las startups. Foto: Embajada de India Foto: Embajada de India

El caso de éxito de este país ha hecho que se acerque a Colombia y tienda puentes para educación, inversión y conectar a dos países que buscan abrirse cada vez más espacio en este campo.

Durante el panel ‘India-Colombia: Fortaleciendo la colaboración entre los ecosistemas de startups’, realizado en la Embajada de India en Bogotá junto a la Universidad de los Andes, ProColombia e Invest in Bogotá, líderes públicos, privados y académicos analizaron por qué el espejo indio es el manual de ruta que Colombia necesita urgentemente para dejar atrás el estancamiento local, competir en las grandes ligas globales y ofrecer otro tipo de productos y servicios que conquisten más mercados.

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Un ejemplo para Colombia y puente hacia Latinoamérica

India tiene claro que en su agenda 2047 tender puentes en innovación pasan por Latinoamérica y en el caso de Colombia, el país ofrece la plataforma ideal de aterrizaje (soft landing).

Y es que parte del éxito indio radica en que el sector tecnológico responde a décadas de formación de talento en instituciones como el Indian Institutes of Technology (IIT) Madras, en Chenai, en donde cuentan con más de 567 startups incubadas a través del IIT Madras Incubation Cell —cuyos egresados lideran gigantes en Silicon Valley— y a políticas estatales agresivas como Startup India del DPIIT.

Casos que fueron analizados durante el panel en el que se planteó cómo Colombia —que ya supera las 2.295 startups activas — puede acelerar su crecimiento al tiempo que las startups indias buscan incursionar con sus propuestas.

Para Jacqueline Molina, asesora senior de inversión de ProColombia, el ejemplo de lo que India está haciendo radica en cómo han hecho una apuesta que ha fortalecido su imagen en torno a la economía y el desarrollo de punta, que para el país funcionaría en torno a una complementariedad bilateral.

Jacqueline Molina, asesora senior de inversión de ProColombia. Foto: Embajada de India. Foto: Embajada de India

“India tiene la escalabilidad, pero Colombia tiene la puerta de entrada a Latinoamérica (más de 650 millones de consumidores). ¿Qué pasa si mezclamos esos dos mercados y generamos joint ventures?”, aseguró Molina, al tiempo que resaltó la llegada de la gigante india Hero MotoCorp a Villa Rica (Cauca), demostrando cómo el acompañamiento institucional convierte al país en un hub estratégico regional.

Además, destacó que aprender a asociarse con capital extranjero permite a las empresas locales adoptar una mentalidad de mercado masivo desde su concepción.

La brecha de capital, el gran desafío

Una de los atractivos de varios países para mirar a Colombia está en que Bogotá, por ejemplo, se consolida como el tercer ecosistema más fuerte de América Latina, pero la brecha de capital frente al modelo indio sigue siendo un desafío estructural.

Mientras que India tiene diversos instrumentos estatales que se encargan del acompañamiento a una empresa -desde la idea hasta la deuda corporativa - además de plataformas digitales como ONDC y portales de contratación estatal diseñados exclusivamente para que las startups le vendan al Gobierno sin exigirles el músculo financiero de una multinacional, Colombia aún tiene un largo camino que recorrer en ese sentido.

Alejandra Mejía, de Invest in Bogotá —entidad que mapeó el ingreso de 858 millones de dólares en capital de riesgo levantado por startups y emprendimientos en Colombia durante 2025, de los cuales Bogotá concentró el 82 %, señaló que si bien se ha avanzado, aún hay rezagos.

“India tiene mecanismos de financiación en cada etapa: aceleran, invierten, tienen fondos de fondos e incluso líneas de crédito a través de deuda. Aquí en Colombia el 2 % de las aceleradoras invierten, es muy bajito”, señaló.

Y por eso, insistió en que Colombia necesita mayor participación de corporativos locales contratando startups y más capital público para impulsar sectores intensivos en investigación como DeepTech y HealthTech.

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El reloj de la academia, el mercado y la seguridad jurídica

El gran salto de las startups está en el desarrollo e implementación de la IA, que pasa también por la formación y cómo se transfiere el desarrollo en la academia a las empresas.

Bajo esa consigna, Hamilton López, investigador del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes, señaló que en Colombia, articular los tiempos académicos con la velocidad de los negocios sigue siendo una tarea pendiente.

Para que el puente bilateral funcione, las empresas extranjeras requieren certidumbre, explicó Nicolás Becerra, CEO de DueLegal. Foto: Embajada de India. Foto: Embajada de India

“El mercado es más rápido y las universidades son más lentas; el reto está en encontrarnos en ese punto medio donde el talento y la investigación entran a transformar la tecnología”, aseguró.

Y para que tanto las startups indias como las colombianas puedan converger en temas de seguridad jurídica, lo principal, según Nicolás Becerra, CEO de DueLegal, está en que las startups extranjeras requieren claridad normativa, protección de activos digitales y eficiencia.

“La transferencia de propiedad intelectual en Colombia es un proceso relativamente sencillo y rápido. El software está protegido principalmente por derechos de autor desde el momento en que la compañía empieza a operar”, puntualizó.