India 2047: la visión de un país que apuesta a ser potencia mundial. Del Taj Mahal a la innovación; así tiende puentes con América Latina

Sin perder su identidad, India apuesta por uno de los proyectos nacionales más ambiciosos de los últimos años: ser una nación desarrollada y dejar de ser un país emergente. Y bajo esa premisa, SEMANA conoció cómo con el gobierno del primer ministro Narendra Modi, sus instituciones y entidades la agenda 2047 es un camino que está andando para que India sea global.

El país se quiere mostrar al mundo con mayor prosperidad, capacidades tecnológicas, infraestructura, seguridad y peso internacional, todo ello bajo la iniciativa de “Viksit Bharat 2047” (India desarrollada 2047), en un auge económico que no es solo una promesa gubernamental, sino una transformación palpable en costos de manufactura, tecnología y seguridad de suministros.

Así lo reafirmó el primer ministro durante su discursó a la nación el pasado 15 de agosto: “Hoy, con firme determinación, la India ha concebido un gran sueño: que para cuando celebremos el centenario de nuestra independencia, en 2047, habremos construido una Viksit Bharat (una India desarrollada)”.

Bajo esa sombrilla y su posición dentro de los BRICS, este territorio de más de 1.400 millones de habitantes ha demostrado un crecimiento económico sostenido, fortaleciendo sectores intensivos en conocimiento, tecnología, servicios digitales y farmacéutica.

“¿Cuál es la mejor estrategia de India para ampliar su poder nacional en las próximas décadas? El primer ministro Narendra Modi ha declarado que nuestro objetivo nacional es Viksit Bharat, es decir, desarrollar a India en 2047... Estas no deben ser percibidas como simples elecciones”, dijo el canciller indio, S. Jaishankar, al señalar que el país fortalece sus cimientos internos mientras amplía su proyección global.

“Estamos listos para apoyar”: CDRI a Colombia

Amit Prothi, director de la Coalición para la Infraestructura Resiliente a Desastres (CDRI), habló con Semana en Nueva Delhi, India, y dio las claves necesarias para asistencia técnica y prevención a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto, y de la experiencia de India en blindar infraestructura crítica.

Un proyecto de largo alcance y demografía clave

El plan se enfoca en la digitalización, la inclusión social y la reforma institucional, todo bajo el marco de una democracia electoral, además del nacionalismo hindú que busca mostrar al país como una nación fuerte y con liderazgo en Asia.

“Todos los sectores requieren modernización e innovación, con énfasis en la integración de la tecnología”, manifestó Modi en un discurso de 2024 al vincular la agenda 2047 con reformas en turismo, MSME, educación, salud, transporte y agricultura.

Y para que todo esto llegue a buen puerto, India vio la necesidad de actualizar su censo poblacional que inició este año (el último, realizado en 2011, dio como resultado una población de 1.210 millones de personas) para estructurar más las proyecciones de su nación y además saber qué desafíos tiene por delante en cuanto a la garantía de acceso a servicios.

El crecimiento de la joven población india, con una edad media de 30 años, es una oportunidad para su desarrollo económico, pero también un desafío en términos de acceso al empleo, vivienda, energía o educación.

Una civilización milenaria en la que hoy su bandera es priorizar la innovación digital y la soberanía energética y tecnológica, pensando en el crecimiento inclusivo.

Un horizonte lleno de oportunidades y desafíos estructurales para un país que ha marcado también la agenda global, y que es capaz de posicionarse como una potencia autónoma que busca sostener relaciones en distintas áreas con Estados Unidos, Europa, Rusia, Medio Oriente, África, Sur Global y Latinoamérica en ámbitos que van desde la defensa, la inversión, la conectividad e infraestructura hasta el diplomático.

Un PIB en constante crecimiento

En la agenda 2047, articulada por el ministro de Asuntos Exteriores S. Jaishankar y el gobierno de Narendra Modi, el pilar principal es el crecimiento económico que proyecta que India alcance una economía de 30 billones de dólares.

Según los datos más recientes del mes de agosto, la economía de India creció 7,8 % en el segundo trimestre de este año (abril a junio), de acuerdo con datos oficiales, y con ello superó las expectativas y proyecciones de analistas.

En el primer trimestre del año, el PIB indio había aumentado el 8,6%. Para el segundo trimestre, los analistas de mercado proyectaban un crecimiento del 7,3%.

“La economía india ha mantenido su impulso de crecimiento a pesar de los vientos en contra a nivel global”, señaló el ministerio de Estadística en un comunicado.

Este resultado consolida a India como una de las principales economías del mundo que más crece, y constituye una buena noticia para el gobierno de Modi, que ha sufrido reveses políticos y desafíos en materia de política pública.

Inversiones, comercio y la revolución verde de la FICCI

En diálogo con SEMANA, durante el encuentro de periodistas de Suramérica con la Cámara de Comercio, la FICCI (Federación de Cámaras de Comercio e India ) señaló cómo las proyecciones macroeconómicas sitúan el producto interno bruto (PIB) nominal de la India en aproximadamente 4.15 billones de dólares (USD 4.15 trillion), consolidándose firmemente como la sexta economía más grande del mundo.

Así lo destacó la directora de la FICCI, Jyoti Vij, al afirmar que India está viviendo una transformación sin precedentes junto al interés por invertir en el país.

“Avances rápidos que están sucediendo en la infraestructura pública digital, en la innovación, manufactura, desarrollo renovable, ecosistema de startup, inclusión financiera y gobierno a través de tecnologías. Es por eso que posiciona a India como una de las economías más rápidas de crecimiento en el mundo”, dijo Vij.

Además destacó que países de la región asiática “también están emergiendo como socios muy imporantes para India y ofreciendo oportunidades significativas en varias áreas como la renovación mineral, la seguridad alimentaria, etc. Y, como saben, el gobierno de India ha estado encargándose de que organizaciones como la nuestra también se involucren mucho en la región”.