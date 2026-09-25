India 2047: la visión de un país que apuesta a ser potencia mundial. Del Taj Mahal a la innovación; así tiende puentes con América Latina
India se proyecta hacia 2047 con una transformación que combina crecimiento económico, innovación, tecnología, ciencia, energías limpias y una nueva presencia internacional. SEMANA viajó en exclusiva para explorar esta revolución en curso y cómo el país está creando nuevos puentes comerciales, científicos y turísticos con Latinoamérica.
Sin perder su identidad, India apuesta por uno de los proyectos nacionales más ambiciosos de los últimos años: ser una nación desarrollada y dejar de ser un país emergente. Y bajo esa premisa, SEMANA conoció cómo con el gobierno del primer ministro Narendra Modi, sus instituciones y entidades la agenda 2047 es un camino que está andando para que India sea global.
El país se quiere mostrar al mundo con mayor prosperidad, capacidades tecnológicas, infraestructura, seguridad y peso internacional, todo ello bajo la iniciativa de “Viksit Bharat 2047” (India desarrollada 2047), en un auge económico que no es solo una promesa gubernamental, sino una transformación palpable en costos de manufactura, tecnología y seguridad de suministros.
Así lo reafirmó el primer ministro durante su discursó a la nación el pasado 15 de agosto: “Hoy, con firme determinación, la India ha concebido un gran sueño: que para cuando celebremos el centenario de nuestra independencia, en 2047, habremos construido una Viksit Bharat (una India desarrollada)”.
Bajo esa sombrilla y su posición dentro de los BRICS, este territorio de más de 1.400 millones de habitantes ha demostrado un crecimiento económico sostenido, fortaleciendo sectores intensivos en conocimiento, tecnología, servicios digitales y farmacéutica.
“¿Cuál es la mejor estrategia de India para ampliar su poder nacional en las próximas décadas? El primer ministro Narendra Modi ha declarado que nuestro objetivo nacional es Viksit Bharat, es decir, desarrollar a India en 2047... Estas no deben ser percibidas como simples elecciones”, dijo el canciller indio, S. Jaishankar, al señalar que el país fortalece sus cimientos internos mientras amplía su proyección global.
Amit Prothi, director de la Coalición para la Infraestructura Resiliente a Desastres (CDRI), habló con Semana en Nueva Delhi, India, y dio las claves necesarias para asistencia técnica y prevención a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto, y de la experiencia de India en blindar infraestructura crítica.
El plan se enfoca en la digitalización, la inclusión social y la reforma institucional, todo bajo el marco de una democracia electoral, además del nacionalismo hindú que busca mostrar al país como una nación fuerte y con liderazgo en Asia.
“Todos los sectores requieren modernización e innovación, con énfasis en la integración de la tecnología”, manifestó Modi en un discurso de 2024 al vincular la agenda 2047 con reformas en turismo, MSME, educación, salud, transporte y agricultura.
Y para que todo esto llegue a buen puerto, India vio la necesidad de actualizar su censo poblacional que inició este año (el último, realizado en 2011, dio como resultado una población de 1.210 millones de personas) para estructurar más las proyecciones de su nación y además saber qué desafíos tiene por delante en cuanto a la garantía de acceso a servicios.
El crecimiento de la joven población india, con una edad media de 30 años, es una oportunidad para su desarrollo económico, pero también un desafío en términos de acceso al empleo, vivienda, energía o educación.
Una civilización milenaria en la que hoy su bandera es priorizar la innovación digital y la soberanía energética y tecnológica, pensando en el crecimiento inclusivo.
Un horizonte lleno de oportunidades y desafíos estructurales para un país que ha marcado también la agenda global, y que es capaz de posicionarse como una potencia autónoma que busca sostener relaciones en distintas áreas con Estados Unidos, Europa, Rusia, Medio Oriente, África, Sur Global y Latinoamérica en ámbitos que van desde la defensa, la inversión, la conectividad e infraestructura hasta el diplomático.
En la agenda 2047, articulada por el ministro de Asuntos Exteriores S. Jaishankar y el gobierno de Narendra Modi, el pilar principal es el crecimiento económico que proyecta que India alcance una economía de 30 billones de dólares.
Según los datos más recientes del mes de agosto, la economía de India creció 7,8 % en el segundo trimestre de este año (abril a junio), de acuerdo con datos oficiales, y con ello superó las expectativas y proyecciones de analistas.
En el primer trimestre del año, el PIB indio había aumentado el 8,6%. Para el segundo trimestre, los analistas de mercado proyectaban un crecimiento del 7,3%.
“La economía india ha mantenido su impulso de crecimiento a pesar de los vientos en contra a nivel global”, señaló el ministerio de Estadística en un comunicado.
Este resultado consolida a India como una de las principales economías del mundo que más crece, y constituye una buena noticia para el gobierno de Modi, que ha sufrido reveses políticos y desafíos en materia de política pública.
En diálogo con SEMANA, durante el encuentro de periodistas de Suramérica con la Cámara de Comercio, la FICCI (Federación de Cámaras de Comercio e India ) señaló cómo las proyecciones macroeconómicas sitúan el producto interno bruto (PIB) nominal de la India en aproximadamente 4.15 billones de dólares (USD 4.15 trillion), consolidándose firmemente como la sexta economía más grande del mundo.
Así lo destacó la directora de la FICCI, Jyoti Vij, al afirmar que India está viviendo una transformación sin precedentes junto al interés por invertir en el país.
“Avances rápidos que están sucediendo en la infraestructura pública digital, en la innovación, manufactura, desarrollo renovable, ecosistema de startup, inclusión financiera y gobierno a través de tecnologías. Es por eso que posiciona a India como una de las economías más rápidas de crecimiento en el mundo”, dijo Vij.
Además destacó que países de la región asiática “también están emergiendo como socios muy imporantes para India y ofreciendo oportunidades significativas en varias áreas como la renovación mineral, la seguridad alimentaria, etc. Y, como saben, el gobierno de India ha estado encargándose de que organizaciones como la nuestra también se involucren mucho en la región”.
SEMANA estuvo en la Cámara de Comercio de India, en Nueva Delhi, donde líderes de la FICCI destacaron oportunidades en renovables, biocombustibles, tecnología y energía limpia, además de fortalecer la relación con Colombia y abrir nuevos mercados.
En cuanto a su ritmo de crecimiento real, las estimaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agencias calificadoras proyectan que la economía india se expandirá entre el 6.4% y el 6.8%.
“Además invertimos cerca de 25.000 millones de dólares el año pasado. Si bien recibimos unos 95.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) el año pasado, también invertimos cerca de 25.000 millones y este año ya hemos superado esa cifra de referencia de 25.000 millones; nos acercaremos a los 35.000 millones de dólares en inversiones desde India hacia otras partes del mundo”, explicó Rudra Kumar Pandey, presidente del Grupo de Trabajo de la FICCI sobre Inversiones Transfronterizas.
Pandey también sostuvo que uno de los fuertes está en las exportaciones de India que para el año fiscal 2025-2026 fueron de casi 860.000 millones de dólares.
En el plano bilateral, el intercambio comercial con Colombia superó los 4.500 millones de dólares, con una balanza favorable a las exportaciones colombianas (petróleo, oro y piedras preciosas) que alcanzaron los 2.820 millones.
SEMANA también constató que el país asiático ha fijado su mirada en América Latina como un socio comercial estratégico de largo plazo, sin dejar de lado uno de sus planes más ambiciosos: las energías limpias y la descarbonización industrial.
“Ya estamos cerca de superar los 200 gigawatios de energía solar y eólica. Nuestra meta para 2030 es de unos 500 gigawatios… Actualmente producimos unas 150.000 toneladas de biometano y la meta es alcanzar 1,5 millones de toneladas para 2030”, contó Kolluru Krishan, presidente del Comité de Cambio Climático de la FICCI.
Una revolución silenciosa, pero profunda y con unas dinámicas muy claras es la bandera que India sustenta para 2047 con su gran apuesta por la ciencia, la investigación avanzada y la innovación farmacéutica.
SEMANA pudo visitar las instalaciones del Instituto de Tecnología de Madras (IIT Madras), en Chennai, el cual da muestras de su transformación educativa al convertirse en un epicentro global de innovación profunda (deep tech). Desde la creación del mapa tridimensional más detallado del tallo cerebral humano hasta el desarrollo de cohetes espaciales impresos en 3D.
“Nuestras actividades de investigación y consultoría han experimentado un enorme repunte, y también hemos desarrollado el IITM Research Park, que se encuentra entre los primeros parques de investigación del mundo universitario en la India”, señaló el profesor Kamakoti Veezhinathan, director de IIT Madras.
Un ecosistema que se conecta con la industria farmacéutica donde laboratorios locales escalan la producción de medicamentos genéricos y oncológicos al tener como clientes varios países de América Latina, entre ellos Colombia.
Caplin Point es uno de ellos que, con su laboratorio en la ciudad insignia del desarrollo económico e industrial de India, se ha dedicado a fabricar y exportar medicamentos genéricos y de marca de alta calidad entre los que figuran antibióticos, antiinflamatorios, productos oftálmicos, entre otros.}
“Colombia es importante porque es uno de los países más grandes en Latinoamérica y también es el país que más consume los productos que producimos. Debemos tener clara la estrategia para saber cómo entrar, además de las aprobaciones de INVIMA”, dijo para SEMANA Ashok Partheeban, director de operaciones para Latinoamérica.
Casos como el de este laboratorio o el desarrollo industrial con empresas, como la reconocida Royal Enfield, muestran el verdadero puente que tenderá India en las próximas décadas con un intercambio profundo de conocimiento, salud y tecnología de punta.
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Si bien el comercio, la innovación y la tecnología son la punta de lanza para que India se convierta en potencia mundial de aquí a veinte años, la tradición y la historia también juegan un papel importante en una de las civilizaciones que ha transformado al mundo.
Y es que la hoja de ruta hacia el centenario de la independencia de este gigante asiático no solo está en las fábricas, en la academia o en las cifras macroeconómicas sino en su riqueza cultural.
La protección y conservación de sus monumentos más emblemáticos fungen como una poderosa nación que preserva su pasado y abraza el futuro. Así como su plan es ser una de las economías más visibles como potencia, otro de sus objetivos es impulsar una industria turística y cultural de clase mundial.
“Si no conservas estos objetos, no podrás saber la historia real de las cosas que aquí hay”, afirmó para este medio Vishwas Gautam, guía voluntario del Museo Nacional de India.
SEMANA visitó el Museo Nacional de India, en Nueva Delhi, donde conoció la historia y el significado de una de las representaciones más emblemáticas de Shiva, una figura central de la tradición y la cultura milenaria de este país.
El Taj Mahal, construido entre 1631 y 1648, patrimonio mundial de la Unesco desde 1983, es un ejemplo del pasado y la modernidad, por eso el país asiático en su estrategia turística quiere convertir esa riqueza cultural en un activo de desarrollo económico que tecnología, nuevas experiencias y mejores infraestructuras para atraer visitantes de todo el mundo.
SEMANA pudo evidenciar tanto en el monumento al amor, en Agra, como en Mahabalipuram, en Chennai, una India que el mundo reconoce desde hace siglos en su avance y que ahora busca que ese patrimonio dialogue con el futuro de Viksit Bharat 2047. Por eso en la agenda 2047, el turismo será un sector más verde e inclusivo con las comunidades locales como beneficiarias.