Acoso laboral: encuesta revela por qué los trabajadores colombianos prefieren guardar silencio

El acoso laboral continúa siendo una problemática extendida en las organizaciones colombianas, pero el temor a denunciar y el desconocimiento de las normas dificultan enfrentarla. Así lo revela una encuesta nacional de Buk, software de gestión de recursos humanos, realizada a 985 personas trabajadoras en el país.

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Según el estudio, el 88 % de los encuestados considera que el acoso laboral es un problema recurrente en las organizaciones. Además, el 55 % señala que estas situaciones pocas veces se denuncian, mientras que el 73 % reconoce no tener un conocimiento completo de la Ley 1010 de 2006, que regula la prevención y sanción del acoso laboral en Colombia.

Entre las conductas más identificadas como formas de acoso aparecen los comentarios sobre la apariencia física, mencionados por el 61 % de los participantes, y las críticas públicas constantes, con 60 %. También figura el contacto laboral reiterado fuera del horario de trabajo, señalado por el 57 %.

El 60 % de los encuestados señala las críticas públicas constantes como una de las principales formas de acoso en el trabajo. Foto: Getty Images

En cuanto a las experiencias reportadas por quienes han vivido estas situaciones, la sobrecarga desproporcionada de trabajo sin reconocimiento encabeza la lista, con 40 %. Le siguen las humillaciones en público y la exclusión deliberada de actividades o decisiones, ambas con 23 %.

Uno de los principales obstáculos para denunciar es el miedo a sufrir represalias o perder el empleo, razón mencionada por el 34 % de los encuestados. A esto se suma el desconocimiento sobre a quién acudir o cómo presentar una queja, con 11 %.

La confianza también presenta diferencias generacionales. Mientras el 51 % de los Baby Boomers afirma sentirse muy seguro al denunciar en su organización, entre los Millennials el 27 % manifiesta sentirse poco seguro. Además, el 37 % de estos últimos prefiere no reportar por temor a que la denuncia sea inefectiva o genere represalias.

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Frente a este panorama, el 45 % considera que implementar sanciones más severas ayudaría a reducir el acoso laboral. Otras medidas señaladas son los canales de denuncia anónimos con garantías de protección, con 21 %, y la capacitación continua, con 18 %.

“Las cifras nos muestran una realidad necesaria de abordar, gran parte de las personas perciben el acoso como algo frecuente y poco reportado. El gran reto de las organizaciones es romper el silencio, construyendo entornos en los que el talento se sienta verdaderamente protegido. Implementar herramientas seguras y accesibles para denunciar no es solo un tema normativo, es el primer paso fundamental para impulsar la confianza de las personas en los canales habilitados para tal fin”, afirmó Gabriela Durán, country manager de Buk.