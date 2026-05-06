Perder un empleado clave puede costarle hasta nueve meses de salario a una empresa

La alta rotación de personal y el desgaste emocional dentro de las organizaciones se están convirtiendo en un problema cada vez más costoso para las empresas en Colombia.
Más allá de la pérdida de empleados, el impacto empieza a reflejarse en productividad, capacidad operativa y estabilidad financiera, especialmente en cargos estratégicos.
Según Adecco Colombia, reemplazar a un trabajador clave puede costarle a una empresa entre seis y nueve meses de salario anual de ese empleado, una cifra que incluye procesos de búsqueda, selección, capacitación, curva de aprendizaje y pérdida de conocimiento acumulado.
El problema, advierte la firma, es que muchas organizaciones siguen viendo el clima laboral y la salud emocional como asuntos secundarios, pese a sus efectos directos sobre los resultados del negocio.
“Cuando la gestión emocional no se integra a la estrategia de talento, su efecto deja de ser intangible y comienza a reflejarse en mayores costos operativos, menor estabilidad en los equipos y debilitamiento de la ejecución”, señaló Darcio Fuentes, gerente técnico de Adecco Colombia.
El fenómeno ocurre en un momento en que las empresas enfrentan mayores exigencias de productividad y adaptación.
En ese escenario, variables como burnout, ausentismo y “quiet quitting”, trabajadores que permanecen en la empresa, pero reducen su compromiso, comienzan a afectar áreas clave de las organizaciones.
Uno de los impactos más relevantes está en la toma de decisiones. De acuerdo con Adecco, líderes sometidos a presión emocional sostenida pueden perder capacidad de análisis estratégico y actuar de manera reactiva, lo que termina afectando la planeación y la ejecución de proyectos.
A esto se suma la pérdida de capital humano. La salida de perfiles técnicos o estratégicos no solo genera sobrecostos de contratación, sino también retrasos operativos y vacíos de conocimiento difíciles de reemplazar en el corto plazo.
En algunos casos, incluso empleados que no renuncian terminan disminuyendo su participación en proyectos o evitando asumir responsabilidades adicionales.
El problema también afecta la cohesión interna. El estrés prolongado incrementa tensiones entre equipos y debilita la colaboración, un factor que puede impactar directamente las metas operativas y financieras de las compañías.
Para Adecco, cuando la rotación y el ausentismo se vuelven recurrentes, las organizaciones comienzan a operar en “modo correctivo”, destinando tiempo y recursos a resolver crisis internas en lugar de planear crecimiento o expansión.
En Colombia, además, las empresas enfrentan una presión adicional relacionada con riesgos psicosociales y acoso laboral. La legislación contempla sanciones para organizaciones que no demuestren una gestión adecuada de estas situaciones, lo que convierte la salud emocional también en un asunto regulatorio y legal.
Frente a este panorama, las compañías empiezan a incorporar herramientas de diagnóstico más frecuentes para detectar señales tempranas de desgaste, fortalecer habilidades de liderazgo y construir entornos con mayor seguridad psicológica.
El cambio responde a una realidad cada vez más evidente: la gestión emocional dejó de ser únicamente un tema de bienestar corporativo y pasó a convertirse en un factor que puede afectar costos, productividad y sostenibilidad empresarial.