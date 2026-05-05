Supersolidaria solicitó a Coosalud convocar asamblea de accionistas; señalan posibles sanciones de no cumplir el requerimiento

Por medio de una comunicación oficial, la Superintendencia de Economía Solidaria solicitó a Jaime Miguel González Montaño, en su calidad de representante legal de Cosalud DPS, que convoque una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

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El requerimiento realizado debe ser aplicado de manera inmediata; de lo contrario, se podrían establecer una serie de sanciones conforme a los estatutos de la ley.

Actualmente, Coosalud se encuentra intervenida. Foto: Coosalud

“Desde la Superintendencia de Economía Solidaria le hemos solicitado formalmente al señor Jaime Miguel González Montaño, representante legal de Cosalud DPS, convocar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Lo hacemos con fundamento en la orden impartida por la Superintendencia de Sociedades, que ya le fijó un plazo claro para cumplir“, destaca la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz.

#ATENCIÓN | | Supersolidaria exige a Jaime González, presidente de Coosalud, convocar asamblea de accionistas urgente y le pide “no obstaculizar” el proceso, en cumplimiento de la orden de Supersociedades.@alissontorresh1https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/Gd6Jbm10vJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2026

Junto a esto, la superintendencia señala que, por medio de su agente especial, asistirá a la asamblea en representación de la Cooperativa Cosalud, la cual es accionista del 95% de la EPS que se encuentra bajo intervención.

“Esta superintendencia, a través de su agente especial, del representante legal de la cooperativa, asistirá a esta asamblea representando a la cooperativa Cosalud, accionista del 96% de la EPS y hoy bajo nuestra intervención. Por eso le pido públicamente al señor González que no obstaculice este proceso y que permita que se ejerzan los derechos societarios que le corresponden a la cooperativa como accionista y con ella a los asociados de Cosalud Cooperativa”, complementa la Superintendencia de Economía Solidaria.

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Hay que recordar que hace algunas semanas la Superintendencia de Economía Solidaria anunció que actualmente se mantiene la intervención sobre la cooperativa Cosalud.

Por medio de esta medida se vigilan de manera cercana las acciones que realiza la institución para garantizar el correcto desarrollo de sus funciones y la atención de los pacientes de la misma.

“La orden judicial de restablecimiento no implica la reposición inmediata en cargos de libre nombramiento y remoción, como lo es la gerencia de la EPS”, señaló la Superintendencia en un comunicado.