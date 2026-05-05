Gremios del comercio exterior denuncian intermitencias en el Servicio Informático Electrónico de la Dian: “Afectando gravemente”

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) emitió un comunicado dirigido a sus afiliados, a la comunidad logística y a los usuarios del comercio exterior con el objetivo de denunciar sobre las intermitencias y caídas que se están presentando en el Servicio Informático Electrónico (SIE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Según la federación, la situación estaría afectando gravemente el normal desarrollo de las operaciones de comercio exterior en el país.

#NoticiasFitac Las intermitencias y caídas del Servicio Informático Electrónico (SIE) de la @DIANColombia siguen generando un impacto negativo el comercio exterior del país.🚨



Desde @FITACNAL advertimos:



⚠️ Fallas de acceso

⚠️ Tiempos de respuesta críticos

⚠️ Interrupciones en… pic.twitter.com/ZnnIm70fAt — Fitac (@FITACNAL) May 4, 2026

“Los servicios informáticos de la Dian presentan, desde hace varias semanas, fallas de acceso, tiempos de respuesta excesivos y, en algunos casos, caídas totales de las plataformas utilizadas para el registro, procesamiento y autorización de operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, o incluso para el pago consolidado de los tributos aduaneros de los Operadores Económicos Autorizados (OEA)”, señala la federación.

Por otro lado, destacan que los afiliados de Fitac reportan la imposibilidad de acceder a los diferentes módulos del sistema, lo que está generando traumatismos operativos.

Fitac señala que se están adelantando gestiones directas con las instancias competentes de la Dian para conocer las causas de las fallas y, sobre todo, determinar los plazos estimados de restablecimiento del servicio.

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“Nuestro equipo se encuentra en contacto continuo con la entidad para informar oportunamente a todos los afiliados sobre cualquier novedad o avance en la normalización de los sistemas”, complementa Fitac.

La Dian informó de mantenimientos en el Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA). Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Mantenimientos programados

Por otro lado, la federación señala que la Dian compartió un comunicado en el cual destacan que se va a adelantar una ventana de mantenimiento programado para el Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA), por lo que el mismo estará inhabilitado durante el día de mañana 5 de mayo desde las 10:00 p.m. hasta las 00:10 del miércoles 6 de mayo.

Por último, Fitac señala que la situación configura un evento que imposibilita objetivamente el cumplimiento oportuno de las obligaciones aduaneras sin que medie negligencia alguna por parte de los agentes de comercio exterior, sus clientes y demás actores de la cadena logística.