Alarma por nuevas intermitencias en la plataforma de la Dian: aseguran afectación en el comercio exterior colombiano

En la mañana de este 20 de abril, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) se pronunció tras una fuerte preocupación por repetidas intermitencias que se han generado en las plataformas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que han afectado el normal desarrollo de las operaciones de comercio exterior.

“Desde el pasado 27 de diciembre, fecha en que se ejecutaron las actividades de mantenimiento general programadas por la entidad, los servicios informáticos no han retornado a su plena funcionalidad. Si bien la DIAN notificó la normalización de los servicios el 2 de enero de 2026, nuestros afiliados reportan de manera recurrente intermitencias, bloqueos y demoras sistémicas que exceden las incidencias operativas cotidianas”, indicó la federación.

Las fallas en las plataformas de la DIAN siguen generando retrasos y bloqueos en operaciones clave del comercio exterior. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Adicional a ello, precisaron que la misma FITAC ha documentado y puesto formalmente en conocimiento de la DIAN esta situación, adjuntando evidencia representativa del impacto.

“Reconocemos que la Dirección de Aduanas tiene pleno conocimiento de la coyuntura y ha manifestado su disposición para atender los casos, instruyendo a los operadores a registrar un Punto Único de Soluciones Tecnológicas (PST) por cada error evidenciado”, indican.

Calidad de vida de los colombianos en 2025: el 40,8 % de hogares vive en arriendo

Pese a esta aclaración, precisan que la afectación no corresponde a errores de digitación o de usuario, sino a una falla generalizada y estructural de los servicios informáticos. Además, aclaran que exigir un trámite individual por cada operación bloqueada en un entorno de fallo sistémico genera una carga administrativa desproporcionada que no resuelve la intermitencia operativa que enfrenta la cadena logística.

Intermitencias tecnológicas están afectando la cadena logística y aumentando la carga operativa para los usuarios. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

Finalmente, insisten en que la afectación no corresponde a errores de digitación o de usuario, sino a una falla generalizada y estructural de los servicios informáticos. También exigen un trámite individual por cada operación bloqueada; en un entorno de fallo sistémico, genera una carga administrativa desproporcionada que no resuelve la intermitencia operativa que enfrenta la cadena logística.

Sistema financiero en Colombia recibe 98 ciberataques por segundo; Asobancaria pone en alerta grave problema

“FITAC continuará actuando como interlocutor activo ante la DIAN, no solo para reportar las fallas, lo cual ya se ha hecho de manera reiterada y documentada, sino para solicitar la adopción de medidas administrativas de carácter general y excepcional. Es imperativo que la entidad implemente soluciones de fondo en infraestructura tecnológica y, mientras estas se estabilizan, se active un protocolo de contingencia especial y visible que brinde tranquilidad al sector durante los periodos de menor disponibilidad de personal”, concluyó.