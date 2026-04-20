Calidad de vida de los colombianos en 2025: el 40,8 % de hogares vive en arriendo

En Colombia, cada vez hay más hogares uniparentales, con mayor proporción de mujeres ejerciendo la jefatura familiar y muchos viviendo en arriendo.

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Así lo evidencia la Encuesta de Calidad de Vida 2025, una de las investigaciones más potentes para tomar la temperatura a la forma en la que viven los ciudadanos y cómo han evolucionado.

En general, el comparativo lo hace el Dane con el 2019, por lo que se puede ver lo que pasó de un año a otro.

Es así como, la encuesta evidencia que el 40,8 % de los hogares vive en arriendo, cifra que en 2019 era de 35,7 %.

La encuesta halló nuevas realidades. Por ejemplo, los hogares biparentales (conformados por madre y madre, con o sin hijos) está en reducción. En 2025 fue de 51,3 %, dato que fue mencionado por la directora del Dane, Piedad Urdinola, como un nivel ligeramente inferior al obtenido en 2024.

Por su parte, los hogares monoparentales (constituidos por padre o madre, con hijos), con un 24,3 % (el mismo peso del año anterior).

Lo que si está subiendo son los unipersonales (20,2 %, levemente superior al resultado de 2024).

Déficit habitacional en 2025, según Encuesta de Calidad de Vida del Dane. Foto: Dane / Youtube

Una tendencia que se ha venido posicionando en Colombia y es que los hogares se configuran de manera diferente, está evidenciado en la Encuesta de Calidad de Vida.

En la investigación se confirma habitan 53.368.000 de personas que habitan en 18,9 millones de hogares, con un promedio de 2,8 personas por hogar.

La estadística evidencia, tanto la menor disposición de los hogares a tener más hijos, como la salida más temprana de los jóvenes a vivir de manera independiente.

Ya casi todo el mundo tiene celular Foto: Getty Images

Vivienda, clave en la calidad de vida

Ya que la vivienda es determinante para la calidad de vida de las familias, hay que enfatizar en el déficit habitacional, tema que además refleja el comportamiento que ha afectado al sector de la construcción en Colombia y las dificultades que plantean las altas tasas de interés en la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario.

Hay que mencionar que en el país se han implementado, en diversos periodos de las últimas décadas, algunos programas para hacer cada vez más hogares propietarios. Así, el déficit habitacional, que, según el Dane, “mide deficiencias de carácter estructural y no estructural de las viviendas que habitan los hogares”, experimentó una reducción en 2025. Era de 32,8 % en 2019 y pasó a 25,6 %.

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El acceso a internet está en 73,9 %

En el estudio del Dane se halló que el avance en materia de internet es significativo, aunque aún hay casi un 30 % que no tiene acceso.

El servicio de internet (fijo o móvil) lo tiene el 73,9 % de hogares, lo que implica un incremento de 8,3 puntos porcentuales frente a 2024.

Claramente, el tema de internet genera desigualdades entre el campo y la ciudad, ya que en las áreas urbanas alcanzó un 78,8 % (6,3 puntos por encima del año anterior) y en centros poblados y rural disperso se situó en 56,9 %.

Uso de aparatos tecnológicos en Colombia 2025 Foto: Dane / Youtube

Número de personas con celular no deja de crecer

Si algo crece de manera vertiginosa en Colombia es el uso del celular. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, el 91,9 % usa celular, según los datos de 2025, mientras que el computador está pasando a un segundo plano. De 39,6 % que utilizaban computador en 2019, la cifra pasó a 36,1 % en 2025, confirmando que cada vez más, es el celular el banco, la agenda, el reloj, la IA de las personas.