Prosperidad Social entregará dinero a miles de ancianos en Colombia durante julio y agosto: estos serán los beneficiados

Hace algunas horas, el Departamento de Prosperidad Social anunció que se iniciará el sexto ciclo de entregas de transferencias del programa Colombia mayor. De acuerdo con lo anunciado, la fecha de giro está programada para hacerse entre el 29 de julio y el 19 de agosto del 2026.

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Es importante tener en cuenta que durante este ciclo, se entregarán transferencias monetarias a unos 3 millones de adultos mayores de todo el país que cumplan con los requisitos del programa. Se prevé que la inversión para este ciclo sea de unos 686.206 millones de pesos.

Colombia Mayor inicia el sexto ciclo de pagos: más de 3 millones de adultos mayores recibirán el subsidio entre julio y agosto. Foto: Prosperidad social

El DPS aseguró también que durante los últimos días realizó la modernización del sistema de giro a través del Gestor de Información Financiera. Por ello ahora 4.098 participantes, que registraron exitosamente su cuenta bancaria o depósito electrónico a través de este gestor, recibirán el incentivo en el producto financiero inscrito.

La inversión para esta nueva modernización del sistema de giro de subsidios costó cerca de 1.118.980.000 pesos.

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Prosperidad Social precisa que entre las principales ventajas de registrar una cuenta bancaria o un depósito electrónico para recibir las transferencias monetarias está la posibilidad de acceder a los recursos de manera anticipada frente a otras modalidades de entrega.

Miles de beneficiarios recibirán el incentivo directamente en su cuenta bancaria tras la modernización del sistema de giros. Foto: Prosperidad Social/Web

Los participantes no necesitarán desplazarse a un punto de entrega, pues el incentivo se consignará directamente en el producto financiero registrado, por lo que podrán disponer del dinero de manera segura y podrán utilizarlo en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades.

“Prosperidad Social invita a quienes aún no han registrado su cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera, disponible en la página web de la entidad. Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias”, precisó el DPS.

El DPS pidió a los participantes revisar cuidadosamente los documentos cargados para evitar rechazos en el proceso de registro. Foto: Cortesía: Prosperidad Social

También advirtió que durante las primeras validaciones, la entidad identificó que algunos participantes están cargando documentos incorrectos o registrando información que impide la aprobación del proceso.