Prosperidad Social aclaró qué pasará con el programa ‘Jóvenes en paz’ tras el cierre del Ministerio de la Igualdad: ¿continuará?

Hace algunas semanas, el Ministerio de la Igualdad, creado durante el Gobierno de Gustavo Petro, entró oficialmente en liquidación tras la expedición del Decreto 626 de 2026. La medida fue adoptada luego de que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-161 de 2024, declarara inexequible la ley que dio origen a la entidad por vicios de trámite y de que el Congreso no aprobara una nueva norma para mantenerla antes de que venciera el plazo establecido.

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El cierre de la cartera afectó a numerosos trabajadores. Además, generó incertidumbre entre los beneficiarios de los programas que administraba la entidad. Uno de los más importantes es ‘Jóvenes en paz’.

El Gobierno deberá designar las entidades responsables de emitir las certificaciones de cumplimiento, requisito indispensable para continuar con las transferencias a los beneficiarios. Foto: Imagen tomada del portal de la Alcaldía de Cali

Tras la incertidumbre generada por el cierre del ministerio, el Departamento de Prosperidad Social, entidad encargada de uno de los componentes del programa, entregó información clave para quienes permanecen a la espera de las decisiones que definirán la entidad o las entidades que asumirán las competencias para su operación.

“Prosperidad Social tiene a su cargo exclusivamente la administración del componente de transferencias monetarias condicionadas. Para adelantar los procesos de validación y liquidación de cada ciclo de entrega, la entidad requiere las certificaciones de cumplimiento de las condicionalidades por parte de los participantes, las cuales eran expedidas por dicho ministerio”, detalló el DPS.

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La liquidación del Ministerio de la Igualdad se produjo tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que creó la cartera. Foto: Prosperidad Social / cortesía

También aseguró que, por esta razón, las entidades que el Gobierno designe para asumir las funciones del programa deberán emitir dichas certificaciones, requisito indispensable para continuar con el proceso de entrega de las transferencias monetarias.

“Prosperidad Social continuará gestionando las transferencias correspondientes a rechazos bancarios de ciclos anteriores, en la medida en que los beneficiarios subsanen las situaciones que dieron origen a dichas novedades”, precisó.

Prosperidad Social indicó que seguirá gestionando pagos pendientes por rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre que los beneficiarios subsanen las novedades registradas. Foto: Getty Images

También invitó a los participantes de ‘Jóvenes en paz’ a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicarán oportunamente las decisiones relacionadas con la continuidad de la operación del programa y la programación de los próximos ciclos de entrega.