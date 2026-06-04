Finanzas
Adultos mayores en Colombia recibirán plata durante junio: fechas y cuánto les consignarán
Prosperidad Social confirmó el giro del quinto ciclo de Colombia Mayor.
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4 de junio de 2026 a las 12:28 p. m.
Más de 649.000 millones de pesos serán destinados por el Gobierno Nacional para garantizar la entrega de los incentivos económicos a los beneficiarios de Colombia Mayor. Foto: Tomada de: prosperidadsocial.gov.co
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