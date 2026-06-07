Finanzas
Cuánto debe invertir en un CDT para recibir $1,4 millones al mes? Este es el tiempo ideal
Los CDT siguen siendo una de las alternativas preferidas por los colombianos que buscan rentabilidad y seguridad para su dinero.
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7 de junio de 2026 a las 8:09 a. m.
Antes de invertir en un CDT, compare tasas, plazos y condiciones entre entidades financieras para encontrar la opción que mejor se adapte a sus objetivos. Foto: NICOLAS LINARES
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