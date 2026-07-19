Finanzas
Cuánto cuesta irse a vivir solo en Colombia en 2026: ojo con la lista de gastos fijos y variables
Antes de mudarse, es recomendable contar con un colchón financiero que permita asumir la inversión inicial y los primeros meses de gastos.
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19 de julio de 2026 a las 12:23 p. m.
Independizarse en Bogotá requiere una inversión inicial cercana a $8,25 millones, además de un presupuesto mensual para cubrir los gastos del hogar. Foto: Getty Images
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