Finanzas
¿Cuál es el CDT más rentable en Colombia en el mes de julio?
Las entidades financieras entregaron sus tasas de interés a la Superintendencia Financiera, que presentó el listado.
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6 de julio de 2026 a las 5:55 p. m.
Elija el banco que mejores intereses le ofrece para ahorrar su dinero en un CDT. Foto: 123 Rf
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