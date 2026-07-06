Finanzas

¿Cuál es el CDT más rentable en Colombia en el mes de julio?

Las entidades financieras entregaron sus tasas de interés a la Superintendencia Financiera, que presentó el listado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de julio de 2026 a las 5:55 p. m.
Elija el banco que mejores intereses le ofrece para ahorrar su dinero en un CDT.
Elija el banco que mejores intereses le ofrece para ahorrar su dinero en un CDT. Foto: 123 Rf
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones