Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, confirma que será abuelo: así fue la emotiva reacción familiar

El periodista colombiano Juan Roberto Vargas, actual director de Noticias Caracol, se convertirá en abuelo en los próximos meses. La noticia fue confirmada a través de las redes de su hijo, Juan Camilo Vargas, quien actualmente ejerce como periodista deportivo en la sección Gol Caracol y forma parte del equipo encargado del cubrimiento del Mundial 2026.

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A través de una publicación conjunta en sus perfiles de Instagram, Juan Camilo Vargas y su pareja sentimental compartieron con sus seguidores la reacción de los integrantes de la familia al conocer la llegada de un nuevo integrante.

En el mensaje compartido, los futuros padres mostraron las imágenes de la ecografía del bebé, manifestando su entusiasmo por el inicio de esta nueva etapa familiar.

Juan Roberto Vargas, quien ha consolidado una extensa trayectoria en la televisión colombiana y lidera el informativo de Caracol Televisión, no tardó en reaccionar de manera pública ante el anuncio de la pronta llegada de su nieto.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, reaccionó a la noticia del embarazo de su hijo y nuera. Foto: Captura de pantalla video @NoticiasCaracol

El director de Noticias Caracol utilizó sus redes sociales para replicar el post de su hijo y expresar un mensaje de respaldo y gratitud. “Gracias por hacerme sentir pleno. Orgulloso de tus pasos como hombre y como ser humano. A Juanita, gracias por estar en nuestras vidas”, manifestó el director de noticias en la publicación.

Asimismo, en otros fragmentos audiovisuales difundidos por allegados a la familia en redes sociales, se observó el impacto emocional que causó la revelación en el núcleo familiar.

De acuerdo con las imágenes compartidas de ese momento, Amanda María Cadena, esposa de Juan Roberto Vargas, se mostró visiblemente conmovida hasta las lágrimas, mientras que el presentador de noticias evidenció una reacción de sorpresa y asombro ante la confirmación de que asumirá el rol de abuelo.

Juan Camilo Vargas ha seguido los pasos profesionales de su padre en el ámbito de la comunicación. Desde hace un tiempo, el joven se ha desempeñado en el área de deportes de Caracol Televisión, específicamente dentro de la marca Gol Caracol.

Su labor le ha permitido participar en coberturas de eventos deportivos de alta competencia tanto en el ámbito nacional como internacional, siendo parte del equipo seleccionado para el cubrimiento especial de la Copa Mundial de la Fifa 2026. Desde allí, Juan Camilo aporta datos estadísticos, análisis técnicos y reportes sobre el desarrollo del mundial.

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Por su parte, la madre del futuro integrante de la familia es Juanita Valencia Taubert. Valencia es graduada en Comunicación Social y Periodismo, y cuenta con una presencia activa en redes y se desempeña como creadora de contenido. Sus publicaciones suelen centrarse en temas de belleza, estilo de vida y colaboraciones comerciales con diversas marcas del mercado.

La carrera de Juan Roberto Vargas ha estado marcada por la rigurosidad en el ejercicio del periodismo informativo en Colombia, este anuncio familiar coincide con un momento de alta exigencia laboral para el canal y para su propio hijo, debido al despliegue técnico e informativo que requiere la transmisión de la cita mundialista de 2026.