Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, ‘frenó' a su jefe en vivo. Este fue el motivo

“Uy, mi Malú, me movió fibras del corazón, no me haga eso”, fueron las palabras de agradecimiento que le envió Juan Roberto a Malú. También recordó cómo fue que se dio su llegada a Noticias Caracol y contó que aterrizó en el informativo después de haber cubierto Política y Economía en el Noticiero CM&. “De un momento a otro, Yamid Amat, el maestro, me sienta en un set y me nombra subdirector de Noticias Caracol”, contó.