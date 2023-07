¿Ha cambiado mucho? Así se veía la reportera Érika Zapata, lejos de imaginarse que estaría en televisión

Érika Zapata es una de las periodistas más famosas de Colombia. Poco a poco se ha ganado el respeto del gremio de comunicadores gracias a la manera en como ofrece la información, además de la forma en que ha decidido ‘hacer frente’ a los comentarios negativos por parte de quienes la critican.

Semanas atrás, la periodista de Noticias Caracol fue tendencia en redes sociales, luego de que a través de su cuenta persona publicara una foto donde se dejaba en ‘evidencia’ sobre cómo se veía a los 15 años. Pero, pese que suele ignorar las críticas de los usuarios, sí hay algo que realmente la molesta: que se metan con su trabajo. De hecho, en ese momento, protagonizó un rifirrafe con un colega de la ciudad de Medellín.

La presentadora paisa recibió mucho respaldo por parte de sus seguidores y ella, al darse cuenta que también había caído en el juego de los ataques, le pidió disculpas a sus fans por algunas palabras que utilizó.

En esa línea de recuerdos que, en más de una oportunidad ha publicado en su cuenta de Instagram, la reportera de Antioquia compartió una foto antes de llegar a Noticias Caracol. Allí, evidentemente, Zapata luce mucho menor, en sus años de “juventud”, donde aparece con un buzo gris y una mochila que pasa sobre su cuerpo, un estilo muy universitario.

La periodista dejó ver sus años de "juventud". - Foto: Tomada de Instagram @erika_zava

“Mi reguetonera juventud”, fueron las palabras que utilizó la famosa periodista para acompañar la imagen.

Quienes siguen cada una de las publicaciones de la presentadora no pudieron dejar de opinar sobre el aspecto que tenía la hoy periodista de Noticias Caracol: “Hermosa”, “Sencillamente hermosa”, “Mi presentadora favorita”, “Muy hermosa mi amiga”, “Linda”, “Un poema hecho mujer”, fueron algunos de los comentarios que hicieron varios de sus seguidores en las redes sociales.

Cabe destacar que en varias entrevistas, la antioqueña siempre ha dejado claro que para ese momento, ella no sabía lo que iba a ser, y de hecho, en sus planes no estaba todavía llegar a la televisión.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

Érika Zapata responde a críticas sobre su forma de hablar

“Esa Érika Zapata habla muy maluco, qué hijue*** nota, pero qué habladito el de esa pelada tan mamón”, le comentó una internauta a la periodista por medio de Twitter.

Érika no perdió tiempo y decidió responder el comentario negativo de inmediato: “Uno no elige cómo hablar. Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”.

Luego, agregó la comunicadora social por las críticas frecuentes que recibe: “Esta ha sido la época más bonita de mi vida. Gozando de una excelente oportunidad laboral y saliendo adelante con mi familia. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a lo malo, a detractores que me salieron de la noche a la mañana y a gente que me quiere hacer daño”.

De igual manera, es necesario destacar que incluyó que “uno se blinda con Dios. Son épocas en que he formado el carácter. Algunos dicen que son una puesta en escena forzada y otros que quiero fama. Pero yo no soy nada de eso, estoy luchando por mis sueños como mucho de ustedes y quise hacerlo a mi estilo”.

Además, sobre su aspecto físico y una intervención en su boca Érika dijo en una entrevista lo siguiente. “Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, manifestó sin tapujos en la emisora Tropicana.

La periodista de Noticias Caracol no aguantó más las críticas en redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @erika_zava

“Me hicieron uno y después me hicieron el otro [dientes], pero con este ya estoy bien”, agregó Érika Zapata sobre otra intervención en su boca. Los seguidores de la comunicadora social siempre la defienden y eso es muy importante para Érika.