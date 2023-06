Érika Zapata no se contuvo más y, aburrida de los ataques, respondió de manera contundente: “poco o nada me desvela”

Érika Zapata se ha convertido en una de las mujeres en su campo profesional más queridas del país, gracias a su particular forma de comunicarse con los ciudadanos y de hacer sus reportajes como periodista de Noticias Caracol, ganándose el corazón y cariño de los ciudadanos cafeteros, que están muy al pendiente de sus redes sociales.

Pese a que la paisa ha cautivado a miles de seguidores, en varias ocasiones, suele ser muy criticada por su apariencia física y, de hecho, en más de una oportunidad le ha tocado salir a defenderse públicamente de los haters que buscan opacarla en redes sociales.

Recientemente, no se aguantó más y aburrida de los ataques, volvió a manifestarse ante los malos comentarios que recibe por cómo viste o luce físicamente. A través de redes sociales, manifestó que, pese a que se ha vuelto insistente el tema, “poco o nada le desvela”.

“Me importa más cultivar un buen corazón, un compromiso grande por el oficio y por ayudar a la gente. Si hay arrugas, si soy pequeña, si visto muy mayor, poco o nada me desvela”, publicó la periodista en su cuenta de Twitter.

La periodista fue contundente con su mensaje. - Foto: Tomadas de Twitter @ericayasmin4

El tweet de la antioqueña desató una ola de comentarios y reacciones por parte de sus más fieles seguidores, quienes no dudaron en apoyarla: “Esa es la actitud señorita no vivir del que dirán”, “Estás muy linda Érika”, “Precisamente tu fortaleza es tu autenticidad, nunca cambies”, “Felicitaciones por esa personalidad tan espectacular y por ser tan auténtica” y “Mi amazona preferida abracitos”, fueron algunos de los mensajes.

En otra oportunidad, la comunicadora también le respondió de manera contundente a un usuario que la criticó en Twitter por su manera de hablar: “Esa Érika Zapata habla muy maluco, qué hijue*** nota, pero qué habladito el de esa pelada tan mamón”.

Corresponsal de Noticias Caracol y ahora figura pública. Foto: Instagram. - Foto: Instagram: @erika_zava

Érika no perdió tiempo y decidió responder el comentario negativo de inmediato: “Uno no elige cómo hablar. Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”, resaltó.

Asimismo, la periodista de Noticias Caracol se refirió, en esa oportunidad, a los malos comentarios que ha recibido diariamente y que ha tenido que soportar desde su llegada al sistema informativo del Canal Caracol. “Esta ha sido la época más bonita de mi vida. Gozando de una excelente oportunidad laboral y saliendo adelante con mi familia. Sin embargo, también me he tenido que enfrentar a lo malo, a detractores que me salieron de la noche a la mañana y a gente que me quiere hacer daño.”

De igual manera, es necesario destacar que incluyó que “uno se blinda con Dios. Son épocas en que he formado el carácter. Algunos dicen que son una puesta en escena forzada y otros que quiero fama. Pero yo no soy nada de eso, estoy luchando por mis sueños como mucho de ustedes y quise hacerlo a mi estilo”.

Además, sobre su aspecto físico y una intervención en su boca Érika dijo en una entrevista lo siguiente: “Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes [señaló los frontales] en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, manifestó sin tapujos en la emisora de radio Tropicana.

La periodista Érika Zapata ha compartido algunas anécdotas de su vida íntima en varias entrevistas. - Foto: Fotos: Instagram @erika_zava. / Montaje Semana

“Me hicieron uno y después me hicieron el otro [dientes], pero con este ya estoy bien”, agregó Érika Zapata sobre otra intervención en su boca. Los seguidores de la comunicadora social siempre la defienden y eso es muy importante para Érika.