Bizarrap llamó la atención por la respuesta que dio a la prensa sobre Shakira; solo tiene buenas palabras para ella

Después de un último año difícil y turbulento, marcado por su polémica separación con Gerard Piqué, Shakira brilla como nunca antes. Y no solo porque ha conseguido ubicarse en los primeros lugares de los listados en Spotify y Youtube, con canciones como la Session #53 con Bizarrap y TQG, con su compatriota Karol G, sino también por ser elegida como la ‘Mujer del Año’ por parte de la Revista Billboard y tras encabezar el listado de los ‘Los 50 más bellos de 2023′ de la revista People en Español.

Fue así como el pasado 26 de junio, concedió una entrevista con dicha publicación, donde la colombiana abrió su corazón y habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, su familia, sus amigos y hasta sus fanáticos cuando su relación se desmoronaba, en una nueva etapa que escribe junto a Milan, de 10 años, y Sasha, de 8.

Shakira está enfocada en el bienestar de sus hijos. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños se iban”, manifestó la cantante.

Luego, sentenció: “ahora mismo eso es un desafío. Mi tiempo libre, que es poco, lo he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres y mi nueva vida fuera de España. Intento trabajar y hacer algo divertido cuando los niños están con el papá. El resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco, lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”.

Shakira, portada de la revista People en Español. - Foto: Revista People

Una respuesta que enamoró a más de uno

Pese a que muchos no han recibido de la mejor manera su desahogo en los medios de comunicación y la culpan del exceso de interés que su separación ha despertado en la prensa, sobre todo en España, otros, por el contrario, han mostrado su solidaridad en todo el mundo. Uno de ellos fue el famoso productor argentino Bizarrap.

Recientemente, las cámaras de Europa Press registraron a Rauw Alejandrdo y Bizarrap llegando a uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad de Madrid, en un lujoso Ferrari rojo. Luego de varias horas en el interior del exclusivo restaurante de la ciudad, ambos artistas salieron a saludar a sus seguidores y la prensa internacional que allí lo esperaban.

El Cantante nunca se muestra sin lentes oscuros y ni gorra. Foto: Instagram @bizarrap. - Foto: Foto: Instagram @bizarrap.

Allí, el productor fue intervenido por la prensa para ser cuestionado por la entrevista de la cantante, donde dejó en evidencia la forma en la que descubrió la infidelidad de Piqué, a lo que el argentino respondió: “No, no sé de eso, un abrazo. Es muy amiga mía”.

Esta no sería la primera vez en que, Bizarrap ha dejado ver su postura con respecto a la polémica separación entre, quien se convirtió en una amiga incondicional y su expareja, manteniéndose al margen de su vida privada y defendiéndola.

Declaraciones de la prensa española sobre la entrevista de Shakira

Por su parte, lo anterior también desató la reacción de la presentadora española Susanna Griso, quien a través de su programa Espejo público, reseñado por El Nacional de Cataluña, ‘abofeteó’ con sus palabras a Shakira, pidiéndole que se dejara de “victimismos”, así como le recordó que no es la primera ni la última mujer en atravesar una ruptura amorosa.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin... ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que... no, es que... de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”.

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

Sin duda, las palabras de la conductora han desatado todo tipo de reacciones y comentarios, donde algunos le dan la razón a lo que dice la catalana, pero los más fieles seguidores de la cantante han manifestado su enfado e indignación.