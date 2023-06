Shakira se destapó y se refirió al dolor de sus niños: “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida”

Shakira se convirtió en una de las celebridades más grandes de la industria musical, debido a toda la trayectoria que construyó como artista internacional. Su paso por diversos escenarios la llevaron a triunfar y conquistar a millones de personas, las cuales corean y disfrutan de cada uno de sus éxitos.

La cantante triunfó en la industria artística desde hace varios años. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@shakira

La barranquillera atravesó un complejo y doloroso 2022, luego de tomar la decisión de separarse de Gerard Piqué, tras una relación de más de diez años. Ambos tomaron caminos diferentes, atravesando altos y bajos en los siguientes meses, hasta el presente.

Con un nuevo renacer, Shakira se impulsó en la música de nuevo y enamoró una vez más a sus fieles seguidores, quienes la apoyaron en su nueva etapa como artista. La colombiana cautivó y logró situar dos de sus temas nuevos en Spotify, ocupando los primeros lugares por un largo tiempo.

La cantante triunfó con el videoclip de la canción 'Acróstico'. - Foto: Twitter @Shakira - Portada oficial videoclip Acróstico - YouTube Shakira

Sin embargo, recientemente Shakira concedió una entrevista a la revista People, donde abrió su corazón y respondió algunas preguntas relacionadas con la realidad que atravesó. La cantante fue enfática en que lo más importante en su vida son sus hijos, Milan y Sasha, a quienes quiere sacar adelante tras la turbulenta faceta que lidiaron.

Shakira en 'People'. - Foto: Revista People

La artista mundial indicó que lo más bello de su vida hoy en día eran sus niños, sus amigos, sus padres y los fans, quienes la hacen fuerte y tienen un papel de defensa en su día a día. De igual manera, comentó que lo que más valoraba en la actualidad era el tiempo libre y los minutos que podía ver o escuchar a Milan y Sasha.

No obstante, el medio indagó más al respecto y preguntó cuáles eran los sueños de Shakira, además de qué quería lograr en su aspecto personal. La barranquillera puntualizó que lucharía por sus hijos y esperaba que todo el dolor que atravesaron en algún punto los hiciera más “compasivos y empáticos”.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles”, dijo.

“Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, agregó en su diálogo con People.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

De igual manera, la estrella barranquillera se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido tras su separación. “No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”, aseguró Shakira.

La colombiana confesó que “hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido”.

La cantante reinventó su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira

Y aunque aseguró que ha habido días en los que sintió que no podría sobrellevar todos los malos momentos a los que ha tenido que enfrentarse en el último año –su separación, la salud de su padre, sus problemas con Hacienda–, reconoce, sin embargo, que “la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.

Sobre la manera en que ha sobrellevado el desamor, la colombiana de 46 años asegura que ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”.