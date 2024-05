SEMANA conoció un escalofriante audio donde celebran el asesinato de Hernán Franco, en la 93. “Bendito Dios”

“Tenemos que unirnos ya en este momento, estamos agarrando la parte débil del Jonathan, del Pedro Bastidas, nosotros estuvimos ayer en la empresa, en las bodegas y todo eso, y no hay nada, nada de El Arrozal, todo lo que están empacando es de Pedro Bastidas; o sea, miremos cómo nos vamos a unir, comuníquese con (se reserva el nombre), pero ella no me contesta”, señala quien lidera la conversación.

“Me dijo que dejaría de ir a la oficina, pero que cualquier cosa estaba en la casa pendiente, ya que tenía miedo de salir. Esa vez duró como dos semanas que no iba a la oficina y ponía los conductores a dar vueltas a la manzana del edificio para ver si lo estaban observando”, explicó un testigo para advertir el temor que sintió el auditor. Días antes del crimen, anticipó su propia muerte: “Estos hps me quieren joder”, dijo.

“Cuando cae al piso, él me dice en tres ocasiones: fue Jonathan Romero; fue Jonathan Romero; fue Jonathan Romero. Él solo me decía que no gritara y en esos momentos llega Hugo Romero y lo llevamos a la Clínica del Country, pero ya cuando nos subimos a la camioneta ya no hablaba bien, entramos a la clínica y como a los cinco minutos nos dijeron que había fallecido”, señaló el testigo.