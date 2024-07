La prueba reina: SEMANA revela el documento escrito por la congresista Karen Manrique, según Olmedo López. Probaría quiénes fueron algunos de los congresistas que le vendieron su voto al Gobierno Petro

En el documento se leen perfectamente los nombres de los otros congresistas: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y la propia Karen Manrique. La hoja, en la parte superior, tiene la siguiente anotación: “Integrantes C. Crédito P.”. En referencia a la Comisión de Crédito Público del Congreso. Al lado de algunos congresistas aparece su lugar de origen (Costa, Antioquia, Saravena).

En la hoja cuadriculada, al lado de la letra de Manrique, aparece otra caligrafía. Según López, es la de él. Allí se lee: “Créditos aprobados en diciembre (15), país no se quedará sin energía. Doy fe”. Al lado, para descartar cualquier de duda, estampó su firma.

Como consta en los pantallazos de chats entre López y Manrique, que fueron aportados por el exdirector de la UNGRD como prueba a la Fiscalía, la congresista, el 30 de enero, lo llamó a las 10:11 a. m. Al no obtener respuesta, le escribió: “Dr. Olmedo, le deseo éxitos y bendiciones en su regreso a la entidad; todo el cariño y respeto, está trabajando por este país que tanto lo necesita”. López no le respondió.

Nuevamente, el 6 de febrero, la representante le insistió: “Dr. Olmedo, buenos días, qué pena la molestia, si por favor nos regala un espacio en su agenda con las comunidades de la mesa de concertación del año pasado”. Al no haber respuesta, lo llamó, pero López no le contestó. Luego, él le devolvió la llamada y acordaron la cita que se dio al siguiente día en la sede de la UNGRD. López aportó otros pantallazos que prueban que la congresista siguió buscándolo insistentemente. El 16 de febrero, a la 1:42 p. m., Manrique le escribió a López: “Doctor Olmedo, espero que se encuentre muy bien. Doctor Olmedo, qué pena la molestia, ¿alguna posibilidad de 5’ en su agenda?, bendiciones”. Como no obtuvo respuesta, le marcó de nuevo el 20 de febrero.