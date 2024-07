Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, le responde al presidente Petro por cuestionamientos en su contra, ¿qué le dijo?

“Me comprometí a regresar en su totalidad los dineros de los que me apropié en el caso conocido carrotanques dinero que jamás debí recibir y por el cual les pido perdón a todos los colombianos, con más énfasis a mi familia, a la que defraudé y he puesto en alto riesgo. Pero no fui solo yo”, aseveró.

“Así que Invito a los congresistas, a otros servidores públicos y a todo aquel que se apropió de dineros que no nos pertenecen, como lo son el representante a la Cámara Andrés Calle y el senador Iván Name, a que se unan en este compromiso por la verdad; que le devuelvan a Colombia los cuatro mil millones de pesos que recibieron, dinero que deben regresar a las arcas del Estado”, indicó.

“Repararé económicamente, camino que ya inicié. Sé que debo cumplir prisión preventiva de la libertad y así lo haré. Continuaré cooperando para que la verdad salga a la luz. Entiendo que su confianza en mí esté destruida; sin embargo, apelo a su sabiduría. No huí, no me escondí y no pido impunidad”, adicionó.