¿Una decisión política? Esta es la historia reservada de cómo la Fiscalía de Luz Adriana Camargo terminó sacando al fiscal Mario Burgos del caso de Nicolás Petro

El fiscal que sea asignado tendrá los ojos del país puestos encima y siempre se estarán escrutando sus actuaciones. Haga lo que haga, si no sigue la línea de Burgos en el juicio, los críticos dirán que es un instrumento para salvar al hijo del presidente. SEMANA conoció los detalles de esta decisión tomada por la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

Desde que llegó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el caso contra Nicolás Petro no avanzó más, pese a que se sabía que estaba lista la imputación. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En la misma resolución aparecen los argumentos del fiscal Burgos en el propósito de demostrar que son infundados los señalamientos de Nicolás Petro en su contra. Advierte que no tiene ningún tipo de relación con el hijo del presidente Gustavo Petro más allá de su rol como fiscal, y que la frase de que “el único enemigo que hoy tengo es el hijo del presidente” la utilizó para advertir que es justamente Nicolás Petro quien, abiertamente, ha manifestado una animadversión, y no al contrario.

“Sin embargo, esa situación no implica que exista una enemistad de mí hacia ellos de carácter recíproco, para el suscrito no existen sentimientos o situaciones de enemistad grave con Petro Burgos, simplemente estoy en el marco del ejercicio de mis funciones como Fiscal en defensa de la acusación que presenté en su contra y demostrar su responsabilidad en juicio oral”, advierten los argumentos del fiscal Burgos, expuestos en la resolución.

Respecto del impedimento para adelantar la investigación por tener un pliego de cargos en su contra, el fiscal Burgos explicó por qué la recusación no procede. Se defendió, y recordó a sus jefes que el estado actual del proceso contra Nicolás Petro no lo inhabilita, pues las decisiones que salgan en el futuro no son competencia del fiscal, sino del juez.