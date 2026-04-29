Toyota busca competir con Tesla: lanza carro $ 40 millones más barato que el Model 3

Toyota presentó el nuevo modelo de su línea de vehículos eléctricos, llamado BZ7. El carro tipo sedán ya circula por las vías de China y se posiciona como uno de los lanzamientos más llamativos del año.

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Se espera que el costo del vehículo en Colombia sea hasta 40 millones de pesos menor al de carros similares, como el Tesla Model 3. Actualmente, está siendo comercializado con un valor inicial de 18.200 euros, es decir, aproximadamente 82 millones de pesos, mientras que el de Tesla cuesta 24.400 euros en los concesionarios chinos.

Esto demostraría que Toyota quiere competirle a los precios del mercado que proponen otras marcas de vehículos eléctricos, como BYD o Tesla, que se están popularizando en Colombia.

El BZ7 hace parte de la familia BZ (Beyond Zero) de Toyota, que busca ofrecer opciones con cero emisiones o emisiones bajas para reducir la huella de carbono de los clientes.

“Beyond Zero es la visión de Toyota para lograr la neutralidad en carbono a través de nuestros productos, servicios y operaciones y, más allá, mientras trabajamos para encontrar formas de crear un impacto positivo en nuestro planeta y en la sociedad”, explicó la empresa.

¿Qué trae el BZ7?

El sedán eléctrico de Toyota logró registrar 3.100 pedidos apenas salió al mercado en China.

En cuanto a sus medidas, tiene 5,13 metros de largo, 1,96 de ancho y 3,02 metros de distancia entre ejes.

El modelo promete más de 700 kilómetros de autonomía. Foto: Toyota

Fue creado como una alianza entre Toyota y GAC Group para China y cuenta con un motor de 278 caballos y baterías LFP de 71 kWh y 88 kWh de CALB-Tech. De acuerdo con la marca, alcanza hasta 710 kilómetros de autonomía bajo el ciclo chino CTLC.

Entre sus características, destaca la carga rápida, que puede recuperar en 10 minutos hasta 300 kilómetros de autonomía usando un cargador rápido. La tecnología viene de la mano de Huawei, que instaló el sistema eléctrico y la arquitectura del carro.

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El centro de entretenimiento es HarmonyOS, con una pantalla central de 15,6 pulgadas. Por su parte, Xiaomi se encarga de que el carro pueda integrar funciones de hogar inteligente. Puede incorporar un sistema que asiste al techo y cuenta con 11 cámaras de alta definición, 27 sensores y 10 radares ultrasónicos.