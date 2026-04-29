Rueda Eléctrica Fest 2026: fechas, lugar y cómo asistir al evento de carros en Bogotá

El Rueda Eléctrica Fest 2026 llega a Bogotá en las próximas semanas para acercar a los capitalinos a las diferentes marcas de carros. El festival de movilidad eléctrica tendrá una duración de cuatro días e irá desde el 7 de mayo hasta el 10 del mismo mes.

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Este espacio tiene como objetivo promover los vehículos eléctricos entre el público general. En Colombia, ha aumentado la demanda por este tipo de automotores. Nada más entre enero y marzo de 2026, aumentaron los registros de matrículas de carros eléctricos en un 267 % frente al mismo periodo de 2025.

Además, los vehículos eléctricos livianos como motos y patinetas, con una potencia máxima de 1000 voltios, se han popularizado en las vías del país, por lo que ya se reglamentó su uso bajo la Ley 2486 de 2025.

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Rueda Eléctrica Fest busca aumentar los usuarios de la movilidad disponible al contar con 20 marcas que brindarán una experiencia directa durante los días del evento. El formato incluye exhibiciones, muestras de vehículos y la oportunidad de resolver preguntas con expertos y conocedores del tema.

Los participantes también podrán asistir a los espacios de conversación como el videopodcast ‘Energía sobre Ruedas’, donde se habla de seguridad, transición energética e infraestructura.

¿Dónde es el evento?

Rueda Eléctrica Fest se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de mayo en el centro comercial Unicentro Bogotá, ubicado en la carrera 15 #124-30, en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad. Los interesados podrán ingresar de manera gratuita a los espacios habilitados.

El festival tendrá un horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. y algunas de las marcas confirmadas que estarán presentes son Deepal, Chery, Ford, Kia y Foton Corautos Andino, entre otras.