50 años de Unicentro Bogotá: el centro comercial al que “todos quieren ir”

El 27 de abril de 1976 marcó un hito en la historia de Bogotá. Ese día abrió sus puertas Unicentro Bogotá, uno de los primeros centros comerciales de la capital, iniciando una historia que, 50 años después, lo consolida como un referente urbano, social y cultural. Hoy, Unicentro Bogotá no solo se mantiene vigente: lidera. Su evolución ha sido el resultado de una visión estratégica desde el área de mercadeo que ha sabido interpretar las transformaciones del consumidor, anticiparse a las tendencias del retail y construir una conexión emocional con generaciones de bogotanos.

“Hoy somos el lugar que la gente quiere visitar y del que quiere ser parte”, afirmó Ricardo Noguera, director de Mercadeo, Comunicaciones y Servicio al Cliente. En una categoría altamente competida, Unicentro Bogotá ha logrado consolidarse en el top of mind no solo como un destino de compra, sino como un espacio de experiencias relevantes. Este posicionamiento responde, además, a una estrategia que entiende que el verdadero valor está en la preferencia. “Estar en el top of mind no es solo ser recordados, es ser elegidos. Hemos logrado que esa recordación se transforme en una preferencia emocional: somos el lugar al que las personas quieren ir, no al que necesitan ir”, explicó Noguera.

Esa conexión se ha construido desde una premisa clara: poner a las personas en el centro de cada decisión. Más allá de su infraestructura, el diferencial está en su gente. Unicentro ha consolidado una cultura de servicio que se traduce en cercanía, confianza y cuidado en cada interacción, fortaleciendo la relación con sus visitantes y generando un entorno para resolver necesidades y construir bienestar, seguridad y sentido de pertenencia.

Unicentro Bogotá cumple 50 años: el centro comercial que está en el top of mind de Bogotá. Foto: Unicentro - API

Asimismo, a través de iniciativas como ‘El Poder de Dar una Mano’, ha asumido un rol activo en el desarrollo económico y social de la ciudad. Este programa ha permitido acelerar emprendimientos en etapas tempranas, brindándoles visibilidad, acompañamiento y oportunidades reales de expansión y sostenibilidad. Más que una vitrina, el centro comercial se posiciona como una plataforma de impulso para nuevas marcas, emprendimientos y talentos locales.

En esta evolución, las redes sociales han sido un pilar fundamental para fortalecer la relación con las audiencias. Lo que comenzó como un canal de difusión hoy es una plataforma estratégica de conversación y construcción de comunidad. A través de estos espacios, Unicentro Bogotá ha logrado acercarse a nuevas generaciones, amplificar sus iniciativas y mantenerse relevante en temas clave como sostenibilidad, impacto social y experiencias, sin perder el vínculo con quienes han crecido con la marca a lo largo de los años.

Con más de 21,5 millones de visitantes al año, Unicentro Bogotá se consolida como un punto de encuentro que evoluciona al ritmo de la ciudad. Su propuesta integra gastronomía, cultura, entretenimiento, seguridad y comercio en una experiencia que responde a las nuevas dinámicas urbanas. “Somos un ágora moderno, un espacio donde las personas vienen a compartir, a desconectarse, a construir recuerdos, pero también a proyectar futuro”, señaló Noguera. La agenda constante de eventos, activaciones y experiencias ha sido clave para fortalecer esta conexión y mantener vigente su relevancia.

Por eso, en un entorno cada vez más dinámico y exigente, el reto no es solo mantenerse, sino anticiparse. La estrategia de mercadeo continuará enfocada en profundizar la experiencia, fortalecer la conexión con las audiencias y consolidar su rol como agente de transformación. A 50 años de su apertura, Unicentro Bogotá reafirma que su mayor fortaleza no está solo en su historia, sino en su capacidad de seguir siendo parte activa del presente y futuro de Bogotá.

*Contenido elaborado con el apoyo de Unicentro.