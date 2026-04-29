Aguila y Poker, marcas icónicas de Bavaria, lideran el Top of Mind de cervezas en Colombia

La industria cervecera en Colombia tiene una particularidad: algunas de sus marcas han logrado trascender generaciones y convertirse en referentes culturales para millones de consumidores. En ese contexto, la más reciente medición de Top of Mind – Dinero, ubica nuevamente a varias marcas del portafolio de Bavaria en los primeros lugares de recordación del país.

En la categoría de cerveza, Aguila lidera con un 31% de recordación, seguida por Poker con 25%, Pilsen con 11% y Club Colombia con 3%. Los resultados muestran la permanencia de estas marcas en la mente de los consumidores y, al mismo tiempo, reflejan cómo el portafolio continúa evolucionando para mantenerse relevante en un mercado dinámico.

Uno de los avances más llamativos del estudio corresponde a Pilsen, que pasó de registrar un 5% de recordación en 2025 a alcanzar el 11% en la medición más reciente. El resultado evidencia un fortalecimiento del posicionamiento de la marca dentro de la categoría.

En el caso de Aguila, su liderazgo también está influenciado por su fuerte presencia en la región Caribe. En ciudades como Barranquilla, la recordación alcanza el 55%, lo que refleja el vínculo histórico que la marca ha construido con esta región del país. A lo largo de los años, ese relacionamiento se ha reforzado a través de la cultura, la música, el deporte y las celebraciones que caracterizan a la zona.

A esto se suma la asociación de la marca con la Selección Colombia, una relación que ha acompañado durante décadas algunos de los momentos deportivos más relevantes para el país. De cara al Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de la marca podría intensificarse aún más en espacios de conversación, publicidad y consumo asociados a este evento global.

El crecimiento de la recordación entre mujeres

Uno de los datos que más llamó la atención en la medición de este año está relacionado con la evolución de las audiencias. Por primera vez, las mujeres presentan niveles de recordación de marcas de cerveza superiores a los de los hombres, con un 35% frente a un 26%, respectivamente.

Este resultado refleja cambios en la forma en que distintas audiencias se relacionan con la categoría. Durante años, el consumo de cerveza fue percibido principalmente como un hábito asociado al público masculino. Sin embargo, la evolución del mercado, la diversificación de ocasiones de consumo y el desarrollo de portafolios más amplios han contribuido a que la categoría conecte cada vez más con públicos diversos.

El análisis por segmentos también muestra patrones interesantes. En el estrato tres, por ejemplo, uno de cada tres encuestados menciona primero a Aguila, que alcanza una recordación del 33%. En el estrato dos, por su parte, Poker lidera con un 29%, lo que confirma su fuerte presencia en este segmento.

El estudio también evidencia cambios generacionales. En la franja de 25 a 34 años, Aguila registra 36% de recordación, cinco puntos más que en la medición anterior, cuando la marca tenía mayor presencia entre consumidores de 35 a 49 años.

En otras dimensiones evaluadas por el estudio, Poker fue reconocida como la marca de cerveza percibida como más sostenible con un 25%, manteniendo el mismo resultado de 2024. En la categoría de responsabilidad social, en cambio, Aguila ocupa el primer lugar con un 24%, seis puntos más que en la medición anterior, seguida muy de cerca por Poker con un 23%.

Bavaria: la número 1 en mercadeo

El posicionamiento de estas marcas también se refleja en el reconocimiento a quienes lideran su estrategia. Recientemente, Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria, fue reconocido como el profesional de mercadeo más admirado de Colombia en la sexta edición del estudio Agency Scope 2026/27, un análisis que presenta información sobre las tendencias de inversión, la evolución de los modelos de servicio y la percepción del sector en el país.

El portafolio de Bavaria está hecho para todos y para toda ocasión, gracias a los atributos y la versatilidad de la cerveza. Foto: Bavaria - API

En ese mismo estudio, Bavaria fue reconocida como la compañía número uno más admirada por su estrategia de marketing, gracias al impacto, la consistencia y la relevancia cultural de sus marcas en el mercado nacional. El informe destaca particularmente iniciativas como “Fichaje Nacional” de Aguila, una campaña que logró conectar con millones de colombianos al convertir el regreso de la Selección Colombia al Mundial en una narrativa colectiva que unió fútbol, cultura y celebración alrededor de la marca.

Para Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria, estos resultados reflejan la evolución del portafolio y su capacidad para adaptarse a diferentes momentos de consumo.

“Nos enorgullece ser líderes con marcas queridas por los colombianos, que han acompañado sus mejores momentos y que están conectadas con la historia y el progreso de nuestro país. Desde Bavaria hablamos de tener un portafolio para todos y para toda ocasión, lo cual desde nuestra industria es muy posible dada la propuesta de valor única y los atributos propios de la cerveza: una bebida versátil, con un bajo contenido de alcohol, que promueve la moderación y es perfecta para acompañar diferentes ocasiones con opciones con y cero alcohol”.

“Además, es un producto hecho a partir de ingredientes que provienen de la naturaleza como la cebada, el lúpulo y el agua”, complementó el directivo.

En línea con esta visión, Bavaria también ha impulsado de manera constante mensajes orientados al consumo responsable y moderado, a través de iniciativas y campañas como #MejorConCerveza. Desde sus diferentes marcas, la compañía promueve que la cerveza se disfrute como parte de momentos de encuentro y celebración, siempre desde una cultura de moderación que ha sido una prioridad permanente en su comunicación.

Sostenibilidad, en el centro del negocio

Top of Mind también destaca algunos de los factores que explican el posicionamiento de Bavaria en el país. Entre ellos sobresale la fortaleza de su red logística, un sistema que permite que las marcas más queridas por los colombianos estén presentes en miles de puntos de venta a lo largo del territorio nacional.

El modelo logístico de la compañía parte de 55 centros de distribución ubicados en puntos estratégicos del país, desde donde se abastecen diariamente cerca de 300.000 establecimientos, entre tiendas, bares, supermercados y restaurantes. Este sistema se apoya en una red multimodal que combina transporte por carretera, tren y río, lo que permite ampliar la cobertura, optimizar los tiempos de distribución y responder con mayor agilidad a la demanda en distintas regiones del país.

A esta capacidad operativa se suma una agenda robusta de sostenibilidad. Desde 2018, Bavaria ha consolidado una estrategia en la que la sostenibilidad es un eje central de su operación, estructurada en seis pilares: Cuidado del Agua, Agricultura, Acción Climática, Empaque Circular, Emprendimiento y Consumo Responsable. Esta visión articula a agricultores, tenderos, recicladores, proveedores, colaboradores y comunidades en todo el país, conectando a más de medio millón de personas alrededor de un mismo propósito: transformar a Colombia con una visión de progreso a largo plazo.

Como resultado de este enfoque, Bavaria fue reconocida como la empresa número uno en inversión social y ambiental en Colombia, según los resultados del Índice de Inversión Social Privada (IISAP) 2025, elaborado por la firma Arteaga Latam. En el estudio participaron más de 160 compañías de 13 industrias y se evalúa el aporte empresarial al desarrollo sostenible a partir de cinco dimensiones: alineación, focalización, gestión, reconocimiento y sinapsis.

En conjunto, estas capacidades reflejan lo que Bavaria ha construido a lo largo de 137 años de historia en Colombia: una de las empresas más queridas del país y la casa de marcas que han acompañado los brindis, las celebraciones y los encuentros de generaciones de colombianos. Marcas y un impacto que hoy hacen parte de la cultura, las tradiciones y los motivos para brindar de todo un país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Bavaria.