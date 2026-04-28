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Pilas, estas son las infracciones de tránsito que le pueden costar más de $10 millones

Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la inmovilización del vehículo.

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Redacción Vehículos
28 de abril de 2026 a las 9:39 a. m.
Las sanciones pueden llevar a la inmovilización del vehículo.
Las sanciones pueden llevar a la inmovilización del vehículo. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

Los conductores de todo tipo de vehículos deben atenerse a la normativa de tránsito para circular sin problemas por las vías del país. Las infracciones son castigadas con multas, la inmovilización del vehículo o hasta la suspensión de la licencia.

¿Cómo saber si un agente de tránsito está en turno y puede imponer una multa?

Desde el pasado 16 de julio de 2025, también está vigente la Ley 2486 de 2025 que regula el uso y tránsito de vehículos eléctricos livianos en Colombia. Este conjunto de normas se agrega a las ya existentes para circular por los corredores urbanos.

Las ventas de patinetas y motocicletas eléctricas han aumentado en el último año, por lo que la ley busca reforzar la seguridad de peatones y conductores. La normativa indica que los vehículos livianos son aquellos impulsados por un motor eléctrico y con una potencia máxima de 1000 W.

Si algún conductor incumple la norma, se enfrentará a una sanción económica que alcanza los seis salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que en 2026 equivale a $10.505.430. La multa se impone por cada sanción cometida y son acumulables.

Día sin carro
Las patinetas eléctricas deben cumplir las normas de la Ley 2486. Foto: NICOLAS LINARES

¿Cuáles son las infracciones?

  • No utilizar casco en todo momento.
  • No vestir prendas reflectivas entre las 06:00 p. m. y 06:00 a. m.
  • Transportar a más de una persona en un vehículo que no esté diseñado para ello.
  • Circular por las carreteras que no sean urbanas.
  • Circular sobre aceras, andenes y senderos peatonales.
  • No circular por la cicloinfraestructura habilitada.
  • Superar el límite de velocidad de 25 km/h en ciclorrutas o 40 km/h en vías permitidas.
  • Circular por la derecha en la vía permitida sin que sea necesario para girar.
El abecé de la regulación a motos y patinetas eléctricas: ¿Necesitan SOAT para circular?

El artículo 15 de la ley explica qué documentos necesitan las motos o patinetas eléctricas para circular. Según la normativa, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no es es necesario para los vehículos de un peso inferior a los 60 kilogramos “o que, teniendo un peso superior, no puedan desarrollar velocidades superiores a 40 km/h”. Si cumplen estas características tampoco necesitarán licencia de conducción o matrícula.