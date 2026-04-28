Pilas, estas son las infracciones de tránsito que le pueden costar más de $10 millones

Los conductores de todo tipo de vehículos deben atenerse a la normativa de tránsito para circular sin problemas por las vías del país. Las infracciones son castigadas con multas, la inmovilización del vehículo o hasta la suspensión de la licencia.

¿Cómo saber si un agente de tránsito está en turno y puede imponer una multa?

Desde el pasado 16 de julio de 2025, también está vigente la Ley 2486 de 2025 que regula el uso y tránsito de vehículos eléctricos livianos en Colombia. Este conjunto de normas se agrega a las ya existentes para circular por los corredores urbanos.

Las ventas de patinetas y motocicletas eléctricas han aumentado en el último año, por lo que la ley busca reforzar la seguridad de peatones y conductores. La normativa indica que los vehículos livianos son aquellos impulsados por un motor eléctrico y con una potencia máxima de 1000 W.

Si algún conductor incumple la norma, se enfrentará a una sanción económica que alcanza los seis salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que en 2026 equivale a $10.505.430. La multa se impone por cada sanción cometida y son acumulables.

Las patinetas eléctricas deben cumplir las normas de la Ley 2486. Foto: NICOLAS LINARES

¿Cuáles son las infracciones?

No utilizar casco en todo momento.

No vestir prendas reflectivas entre las 06:00 p. m. y 06:00 a. m.

Transportar a más de una persona en un vehículo que no esté diseñado para ello.

que no esté diseñado para ello. Circular por las carreteras que no sean urbanas.

Circular sobre aceras, andenes y senderos peatonales.

No circular por la cicloinfraestructura habilitada.

Superar el límite de velocidad de 25 km/h en ciclorrutas o 40 km/h en vías permitidas.

o 40 km/h en vías permitidas. Circular por la derecha en la vía permitida sin que sea necesario para girar.

El abecé de la regulación a motos y patinetas eléctricas: ¿Necesitan SOAT para circular?

El artículo 15 de la ley explica qué documentos necesitan las motos o patinetas eléctricas para circular. Según la normativa, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no es es necesario para los vehículos de un peso inferior a los 60 kilogramos “o que, teniendo un peso superior, no puedan desarrollar velocidades superiores a 40 km/h”. Si cumplen estas características tampoco necesitarán licencia de conducción o matrícula.