¿Cómo saber si un agente de tránsito está en turno y puede imponer una multa?

La Secretaría Distrital de Movilidad publicó una guía para que los ciudadanos aprendan a identificar a los agentes de tránsito por medio de herramientas tecnológicas. Este servicio tiene el objetivo de promover la transparencia y confianza en los operativos.

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La función fue habilitada por la Secretaría en agosto del año pasado y se encuentra disponible para cualquier persona con acceso a internet. Por medio del servicio en línea, se puede verificar si un agente de tránsito está de turno, en qué horario, localidad y qué labor le fue asignada ese día.

Los interesados en utilizar la herramienta tecnológica, deben ingresar a la página de la secretaría y buscar el chatbot especializado PrudencIA. El asistente virtual, diseñado para facilitar las consultas, tiene la labor de entregar la información que se le solicite.

Los ciudadanos pueden verificar la identidad de los agentes de tránsito en Bogotá. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Guía para verificar la identidad del agente

Ingresar a la página de la Secretaría Distrital de Movilidad. Identificar al chatbot PrudencIA, que está ubicado en la parte inferior de la página. Seleccionar “Consultar Agente”. Ingresar el nombre del agente o el número de su placa. El chat le dará los detalles de la jornada y el trabajo del funcionario.

Al ingresar todos los datos necesarios, el asistente virtual mostrará el siguiente mensaje en la pantalla:

“Siendo hoy XX de agosto de 2025, “HORA” y con base en la información de la programación, el agente NOMBRE DEL AGENTE SI está de turno de 10:00 a 13:00, con placa XXX, enfoque Regular y controlar el flujo vehicular y peatonal. En el horario 1: N/A. En caso de requerir información adicional o presentar alguna novedad, lo invitamos a usar los canales formales para radicación de PQRS”.

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La Secretaría explicó que el chatbot está disponible las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Además de esa herramienta, los ciudadanos también pueden exigir que se revisen los videos registrados en las cámaras corporales que llevan los agentes de tránsito.

En la actualidad, son más de 500 bodycams las que están en funcionamiento en la ciudad. Los dispositivos graban en tiempo real lo que ocurre y pueden ser utilizados por las personas para apelar los procedimientos o sanciones.