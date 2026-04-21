Atención en Kennedy: estas son las rutas de TransMilenio que cambian su recorrido en abril 2026

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá informó que a partir de esta semana se realizarán cambios a cuatro rutas de TransMiZonal que circulan por la localidad de Kennedy.
Las modificaciones tienen como objetivo mejorar la movilidad del sector y facilitar el tránsito de los pasajeros que utilizan el sistema de transporte en el sur de la ciudad.
Los ajustes hacen parte de un plan piloto que inició la Secretaría de Movilidad como respuesta a las peticiones de los usuarios de TransMilenio. Las rutas afectadas son las que recorren Villa Alsacia en conexión con el centro y occidente de la ciudad.
¿Cuáles son los cambios?
Los usuarios de TransMilenio que se desplazan hacia Villa Alsacia deben estar atentos a los cambios estrenados el lunes 20 de abril. Las rutas afectadas mantendrán su origen y destino, pero cambiarán varias paradas dentro de su recorrido.
Estos son los buses de TransMiZonal que modificaron su ruta:
- 688 (La Magdalena).
- F427 (Calandaima).
- F423 (Favidi a. m.).
- F424 (Favidi p. m.).
En algunos casos, se reubicaron las paradas para que los buses puedan realizar mejores maniobras y priorizar a los peatones. Los cambios también tienen como objetivo que las rutas se integren a las vías principales.
Las autoridades recomendaron a los usuarios que utilicen los canales oficiales para verificar el estado de las rutas. La aplicación TransMiApp tiene información actualizada sobre las paradas y los recorridos de cada bus.
Además, la entidad dispuso nueva señalización en las estaciones y vías afectadas. Los usuarios podrán revisar los tótems informativos y los mapas de las paradas para conocer los ajustes.
En el caso de que los cambios le obliguen a realizar nuevos trasbordos, la tarjeta TuLlave personalizada permite que la conexión tenga un costo de 0 a 200 pesos, si se cumple el tiempo permitido por el sistema.