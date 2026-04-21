Atención en Kennedy: estas son las rutas de TransMilenio que cambian su recorrido en abril 2026

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá informó que a partir de esta semana se realizarán cambios a cuatro rutas de TransMiZonal que circulan por la localidad de Kennedy.

Las modificaciones tienen como objetivo mejorar la movilidad del sector y facilitar el tránsito de los pasajeros que utilizan el sistema de transporte en el sur de la ciudad.

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Los ajustes hacen parte de un plan piloto que inició la Secretaría de Movilidad como respuesta a las peticiones de los usuarios de TransMilenio. Las rutas afectadas son las que recorren Villa Alsacia en conexión con el centro y occidente de la ciudad.

¿Cuáles son los cambios?

Los usuarios de TransMilenio que se desplazan hacia Villa Alsacia deben estar atentos a los cambios estrenados el lunes 20 de abril. Las rutas afectadas mantendrán su origen y destino, pero cambiarán varias paradas dentro de su recorrido.

Estos son los buses de TransMiZonal que modificaron su ruta:

688 (La Magdalena).

F427 (Calandaima).

F423 (Favidi a. m.).

F424 (Favidi p. m.).

Los cambios afectarán a los pasajeros de Villa Alsacia. Foto: Secretaría de Movilidad

En algunos casos, se reubicaron las paradas para que los buses puedan realizar mejores maniobras y priorizar a los peatones. Los cambios también tienen como objetivo que las rutas se integren a las vías principales.

Las autoridades recomendaron a los usuarios que utilicen los canales oficiales para verificar el estado de las rutas. La aplicación TransMiApp tiene información actualizada sobre las paradas y los recorridos de cada bus.

Además, la entidad dispuso nueva señalización en las estaciones y vías afectadas. Los usuarios podrán revisar los tótems informativos y los mapas de las paradas para conocer los ajustes.

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En el caso de que los cambios le obliguen a realizar nuevos trasbordos, la tarjeta TuLlave personalizada permite que la conexión tenga un costo de 0 a 200 pesos, si se cumple el tiempo permitido por el sistema.